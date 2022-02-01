前东京都知事石原慎太郎逝世 享年89岁

日本前东京都知事石原慎太郎今天（2月1日）去世，享寿89岁。

据日本共同社引述消息人士报道，曾担任东京都知事13年半的知名前众议员石原慎太郎去世，享年89岁。

据报道，石原是神户市人，在1955年就读于一桥大学期间发表短篇小说《太阳的季节》，1956年凭此小说获得芥川奖。此后石原慎太郎在从政期间仍持续创作，2014年退出政坛后，石垣慎太郎则专注于写作及演讲。

石原慎太郎1968年在参议院全国选区作为自民党候选人以首位当选。1972年进入众议院，曾担任环境厅长官和运输大臣。

石原慎太郎1999年首次当选东京都知事、2011年第四次当选，2012年还策划了都政府购买尖阁诸岛（中国大陆称钓鱼岛），促使日本政府于同年9月向日本实业家栗原弘行正式收购南小岛、北小岛等无人岛。

据路透社报道，石原慎太郎最具争议性的计划是提议东京都政府收购钓鱼台列屿，并募资1900万美元（约2565万新元），他当时强调尖阁诸岛是日本的重要资源，他的收购计划重新点燃中国大陆与日本对于钓鱼台列屿的冲突。

日本政府为了缓和日中局势，宣布将钓鱼台列屿国有化，不过此举适得其反，进一步引发中国大陆各地的反日抗议及抵制行动。

另据台湾《自由时报》和中时新闻网等报道，石原慎太郎被视为日本政坛的亲台派，曾多次赴台，与已故前总统李登辉关系良好。

在台湾921大地震发生后，时任东京都知事石原慎太郎应李登辉邀请到台访视灾区，创下台日断交以来访台层级最高的日本官员。

石原慎太郎也出席前总统陈水扁2000年和2004年的就职典礼，并在2008年5月19日访台时接受陈水扁颁授“特种大绶景星勳章”。