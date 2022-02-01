日本国会通过有关中国人权决议

北京冬奥会开幕在即，日本国会今天（2月1日）通过了一项关于中国“严重人权状况”的决议，并呼吁首相岸田文雄领导的政府采取措施缓解此状况。

据路透社报道，继以美国为首等西方国家对中国人权状况表达关切而外交抵制北京冬奥会后，日本也已宣布将不派政府代表团出席北京冬奥会，但日本政府避免就此行动明确表态。

自去年10月上任以来，岸田文雄在多个场合表示，必要时日本会就中国议题直言不讳，并在11月任命前日本防卫大臣中谷元为其人权事务幕僚。

日本众议院今天通过的决议称，国际社会对新疆维吾尔族自治区、西藏和香港的拘禁和侵犯宗教自由等问题表达关切。

决议称，“人权问题不能只是国内问题，因为人权具有普世价值，是国际社会理应关注的问题。议会意识到，以严峻的人权状况强制改变现状，是对国际社会的威胁。”

美国总统拜登去年12月签署法案，以关注当地存在强迫劳动为由，禁止从中国新疆地区进口产品。华盛顿将北京对维吾尔族穆斯林少数民族的待遇称为种族灭绝。

中国否认新疆存在凌虐行为。新疆是棉花的主要生产地，也是全世界大部分太阳能板材料的供应地。

日本时事社报道称，尽管日本政府内部对潜在的经济影响感到担忧，但执政自民党的保守派仍寻求在2月4日北京冬奥会开幕前通过上述决议。

长期以来，自民党内对中国的态度存在着不同看法。该党保守派对中国政策持鹰派态度，主要对国防问题表示关注。该党其他党员则力图保持日本与其邻国的深厚经济关系。