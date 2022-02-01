巨型闪电新纪录：768公里

（早报讯）世界气象组织确认：最长单次闪电的水平距离为768公里；单次闪电的最长持续时间17.102秒。

这两项巨型闪电世界纪录分别发生在北美洲和南美洲。世界气象组织天气与气候极值委员会周一（1月31日）公布的新的闪电极值世界纪录是在最新卫星技术的协助下探测到的。

法新社报道，其中，最长单次闪电的水平距离为768±8公里，于2020年4月29日横跨美国南部的密西西比州、路易斯安那州和得克萨斯州。联合国新闻中心报道，这相当于北京与烟台之间的距离。这一新纪录比之前的纪录709±8公里长了近60公里。

单次闪电的最长持续时间纪录是于2020年6月18日在乌拉圭和阿根廷北部上空雷暴中探测到的，长达17.102±0.002秒。而此前纪录的最长巨型闪电的持续时间为16.73秒。

两项纪录是由世界气象组织负责维护全球、半球和区域极值官方记录的天气与气候极值委员会确认的，并将结论发表在了《美国气象学会公报》上。

世界气象组织天气与气候极值报告员兰德尔·瑟文尼（Randall Cerveny）指出，这些都是单次闪电事件的纪录，非同寻常。他说：“环境极值是对自然能力的实际测量值，对能做出此类评估的科学进步也是一个考量。很可能还存在更大的极值，随着闪电探测技术的进步，我们会有能力观测到它们。”