抗疫产生海量医疗废物 世卫：应慎处理

（早报讯）世界卫生组织指出，各国因应对2019冠状病毒大流行而产生成千上万吨的额外医疗废物，这给医疗废物管理系统带来了巨大压力，威胁到人类和环境健康，并暴露出改善废物管理做法的迫切需要。

联合国新闻中心2月1日报道，世界卫生组织的一份最新报告估计，2020年3月至2021年11月期间采购的个人防护装备约8.7万吨，这些装备通过联合国联合紧急倡议运往各国，应对疫情。预计这些设备中的大部分最终都会成为废物。这个初步评估没有考虑到任何在倡议之外采购的商品。

数据显示，已经发运的1.4亿多个检测试剂盒，可能产生2600吨非传染性废物（主要是塑料）和73.1万升化学废物（相当于一个奥运会标准游泳池的三分之一），同时全球已经接种了80亿剂以上的疫苗，产生了14.4万吨注射器、针头和安全盒等额外废物。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安（Michael Ryan）指出：“为卫生工作者提供正确的个人防护装备是绝对至关重要的。但同样重要的是，要确保其能够安全使用，而不对周围环境造成影响。”

这意味着要建立有效的管理制度，包括指导卫生工作者在使用后如何处理个人防护用品和保健商品。

今天，30%的医疗机构（在最不发达国家为60%）不具备处理现有废物的能力，更不用说额外的疫情负荷了。这有可能使卫生工作者面临针刺伤、烧伤和病原微生物的威胁，同时也会因废物燃烧造成的空气污染、水质不良或携带疾病的害虫而影响到生活在管理不善的垃圾填埋场和废物处理场附近的社区。

世卫组织环境、气候变化和健康司司长玛丽亚·内拉（Maria Neira）说：“从全球层面到每一个医院，我们管理医疗废物的方式都发生了重大变化。”

报告提出的一系列建议包括使用生态友好的包装和运输、安全和可重复使用的个人防护设备（如手套和医用口罩）、可回收或可生物降解的材料；投资于非燃烧的废物处理技术，如高压灭菌器；支持集中处理的逆向物流和投资于回收部门，以确保塑料等材料能够获得再生。