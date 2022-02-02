美贸易代表处指中美第一阶段贸易协议未达标

（早报讯）美国副贸易代表比安奇说，中国没有达到中美第一阶段贸易协议中定下的目标，这项在特朗普任内在2020年1月签署的协议于2021年年底到期。中国驻美大使馆发表声明，指北京仍致力于履行该协议。

路透社报道，比安奇周二（2月1日）出席华盛顿国际贸易协会的一个线上论坛时作此表示，她没有说明拜登政府正在采取什么步骤以确保北京履行其对协议的承诺，包括增加中国对美国农业生物技术与金融服务的市场准入。

比安奇说：“升级行动不是我们的目标。但我们掌握所有的工具，可以向他们追究问责。”

比安奇还表示，美国正试图与中国建立“稳定的关系”，但两国关系目前“处于困难阶段”。

“坦白说，双方对话面对重重困难。但就我来看，重要的是我们正在进行对话，而他们毫无畏惧，非常直接。”

比安奇说，美国贸易代表办公室所强调，中国政府对其企业的援助以及非市场经济政策和做法是“对美国经济利益的严重威胁”。

中国驻华盛顿大使馆发言人以电邮发表声明说，尽管受到冠病大流行、全球衰退和供应链中断的影响，北京仍在努力履行中美第一阶段贸易协议。

他说：“我们希望美国能够为扩大对华贸易创造良好的氛围和条件。而两国的贸易团队正在正常沟通。”

按照中美第一阶段贸易协议，中国承诺将在2017年水平的基础上，在2020年和2021年向美国购买商品的规模增加2000亿美元（约2700亿新元），范围涵盖能源、农业与制造业。但是，彼得森国际经济研究所的贸易经济学家鲍恩收集的数据显示，截至去年9月30日，中国只达到目标的60％。有关协议也包括中国承诺加强保护美国知识产权，以及提高美国农业生物技术产品与金融服务的市场准入。