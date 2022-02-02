美共和党参议员促政府加强对中芯国际出口管制

（早报讯）美国共和党参议员敦促拜登政府堵住前总统特朗普时期的出口管控措施中的一个“漏洞”，以加强对中国首要芯片制造商中芯国际（SMIC）的限制。他们说，中芯国际是“明显的国家安全威胁”。

路透社看到的共和党参议员哈格蒂（Bill Hagerty）给科顿（Tom Cotton）在写给美国商务部长雷蒙多的一封信中表示，媒体报道显示加强控制向中芯国际出口美国技术的努力在商务部遇阻，这令人“气馁”。他们说，中芯国际与中国军方关系密切。

哈格蒂和科顿在志期1月31日的这封信中说，加紧管控“将堵住一个重要漏洞，并防止（中国共产党）和（解放军）利用美国技术来推进其军事现代化项目”。他们想了解雷蒙多是否支持加大限制措施。

雷蒙多周二（2月1日）下午出席一听证会时被哈格蒂问及中芯国际一事，她表示尚未看到那封信，稍后才能给予他答复。不过，她也告诉哈格蒂，“我和你一样深切关注这个问题，一定要全力阻止中国取得我们的技术。”

2020年末，美国前政府将中芯国际列入商务部的黑名单。这意味着美国供应商在向其出口任何美国商品时都必须申请特殊许可，而这会面临标准严格的审议。

然而，在特朗普行政当局将中芯国际列入黑名单时，严格审议标准只适用于运往这家中国公司的高端晶片制造设备，其他美国产品则获准走“个案”审议程序。

去年12月，路透社指拜登政府还没有决定是否禁止美国公司向中芯国际出售更多美国的晶片制造设备，但有可能就此与其盟友进行进一步的讨论。