与特朗普唱反调 麦康奈尔反对让国会骚乱者减刑

（早报讯）美国共和党籍的参议院少数党领袖麦康奈尔表明反对让去年国会山骚乱事件中的被定罪者从轻发落。

路透社报道，特朗普1月29日出席得克萨斯州的一个集会活动时说，如果他再次竞选总统并当选，他将考虑赦免因为国会骚乱而被定罪的人。

麦康奈尔在特朗普发表讲话后表示反对对认罪者从宽处理。特朗普尚未明确表态是否会在2024年再次竞选总统。

麦康奈尔周二（2月1日）被问及此事时说：“我不赞成对任何认罪者进行减刑。”

他说：“我们在去年1月6日所目睹的，是试图阻止政权的和平移交、是为阻止从一个政府过渡到另一个政府，这是我们国家从来没有发生过的事。”

屡次沦为特朗普的攻击对象的麦康奈尔进一步重申，被特朗普试图用以推翻民主党的拜登赢得2020年11月总统选举的1887年《选举计数法》应该修订。

参议院两党议员正在推动修改这部法律，以防止国会骚乱事件再次发生。

2021年1月6日，大批支持特朗普推翻2020年总统选举结果的示威者强行闯入美国国会大厦长达数小时，正在认证大选结果的参众两院联席会议被迫中断。骚乱事件造成包括一名国会警察在内的五人死亡、约140名执法人员受伤。

同年6月30日，美国众议院成立特别委员会，调查国会山骚乱事件的“事实、情况和原因”。特朗普及其团队一直谴责相关调查，并坚持抵制委员会的传票。