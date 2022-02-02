福特将再投200亿美元转型为科技公司

（早报讯）据彭博社周二报道，福特（Ford Motor）将另外再投资高达200亿美元（约270亿新元）进一步扩大集团电动汽车业务，同时转型成为投资者眼中的科技公司。

该报道引述知情人士的话称，福特将在未来五至10年里，另外投资100亿至200亿美元扩大电动汽车业务，投资的范围包括将目前在世界各地的汽车制造工厂转变成为电动汽车生产工厂。

知情人士称，福特也正逐步落实一项名为“福特+”（Ford+）的计划。这项计划要让投资者改变对福特公司的看法，让福特不再纯粹是汽车公司，而是被投资者视为全面的科技公司。

之前，身为美国第二大汽车制造商的福特已经向投资者承诺，该集团到2030年之前，会在电动汽车业务上投入超过300亿美元巨款，发展电动汽车也同时着手电池的开发。

根据了解，福特去年刚从苹果公司（Apple）挖角资深员工费德（Doug Field）加入自己的电动汽车团队。这位费德也曾经是电动汽车公司特斯拉（Tesla）的高管领导。费德将负责领导福特的先进技术和嵌入式系统工作。

除了福特以外，通用汽车（General Motors）和沃尔沃汽车（Volvo）等主要汽车制造商目前都正在迅速做出业务的改变，以便在竞争激烈的电动汽车领域分一杯羹，并与电动汽车巨头特斯拉公司展开竞争。

报告也说，福特的新计划还包括：聘请数量不详的工程师来研究电池科技、人工智能和电动汽车软件等概念。

上述消息出街后，福特股价上涨1.77％，隔夜闭市报20.66美元。盘后该股继续上涨1.06％，报20.88美元。