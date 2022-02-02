开年首个月十大亿万富翁谁输、谁赢最多？

（早报讯）根据彭博社统计的彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index），在今年首个月里，全球十大亿万富豪就已经损失将近1500亿美元。

彭博亿万富翁指数是“追踪”世界上最富有的人的净资产的一个指标。他们计算的财富主要是以亿万富翁所拥有的股票和其他资产的价值。

而Benzinga根据这个指标计算后，似乎今年全球富豪个个“开年不利”。前10名亿万富翁在今年1月份年损失了天文数字，其中几家最大的企业股价今年迄今还比去年来得低。

以下是全球前十名富豪以及他们在今年迄今的身家增长或亏损：

1.电动汽车巨头特斯拉（Tesla）执行总裁兼创办人马斯克（Elon Musk）所拥有的特斯拉股票，目前市值是2200亿美元，比去年少了500亿美元。

2.电子商务巨头亚马逊创办人贝佐斯（Jeff Bezos）所拥有的亚马逊股票，目前市值为1690亿美元，比去年少了234亿美元。

3.全球头号奢侈品集团路威酩轩集团（LVMH）主席阿尔诺（Bernard Arnault）所拥有的LVMH股票目前市值为1620亿美元，比去年少了161亿美元。

4.微软公司（Microsoft）联合创始人兼前首席执行官比尔盖茨（Bill Gates）所拥有的科技巨头股票，目前市值为1280亿美元，比去年少了99亿美元。

5.谷歌母公司Alphabet联合创办人兼总裁佩奇（Larry Page）所拥有的Alphabet股票，目前市值是1190亿美元，比去年少了95亿美元。

6. Alphabet联合创始人布林（Serge Brin）所拥有的Alphabet股票，目前市值是1140亿美元，比去年少了92亿美元。

7.股神巴菲特（Warren Buffett）所拥有的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）股票，目前市值是1130亿美元，比去年增加了45亿美元。

8.扎克伯格（Mark Zuckerberg）所拥有的美国社交媒体巨头Meta Platforms（旧称：面簿）股票，目前市值为1130亿美元，比去年减少了127亿美元。

9.微软（Microsoft）联合创始人鲍尔默（Steve Ballmer）所拥有的微软股票，目前市值为1100亿美元，比去年减少了94亿美元。

10.甲骨文（Oracle Corp）的创始人埃里森（Larry Ellison）所拥有的甲骨文股票目前市值是约982亿美元，比去年减少了90亿美元。

从上述数字来看，在今年仅首个月里，全球前10名亿万富翁的总身价就蒸发了1447亿美元，平均每人损失145亿美元。根据彭博社称，在10大富豪当中只有股神巴菲特的净资产今年迄今有正增长，可见姜还是老的辣。

在今年第一个月里，很多顶级科技股和成长型股的交易价都出现了显著的下跌。这个趋势很明显的反应在这份榜单里。单是特斯拉、亚马逊、Alphabet和微软这几家科技公司的股价损失就占了10大排行榜身价损失的很大一部分。

在投资者弃科技股及成长型股之际，他们也逐渐转向价值股。这个趋势明显利于类似伯克希尔哈撒韦等股票。此外，上周苹果（Apple）股票因为业绩超乎意料的好而大涨，直接带动持有大量苹果股票的伯克希尔哈撒韦也跟着上升，股神的身家也因此水涨船高。