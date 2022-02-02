缅甸团结政府接受国际法院对罗兴亚种族灭绝案管辖权

（早报讯）在去年缅甸军方发动政变后成立的缅甸影子政府——“民族团结政府”（NUG）周二（2月1日）发表声明，宣布接受联合国国际法院审理缅甸涉嫌对罗兴亚少数民族犯下种族灭绝罪行的司法管辖权。

路透社报道，冈比亚在2019年11月11日向国际法院提起对缅甸的诉讼，指控“缅甸政府对罗兴亚群体成员直接采取和间接纵容的行为”，违反了《防止及惩治灭绝种族罪公约》。

在缅甸军方夺权之前，由翁山淑枝领导的缅甸原民选政府就冈比亚提起的诉讼向国际法院提出了初步反对意见，此举被认为可能会推迟诉讼程序。

由缅甸亲民主团体和在军方发动政变后残留的文职政府官员所组成的民族团结政府（NUG）在周二的声明中表示，它已撤回了对这起诉讼的所有初步反对意见。

不过，目前尚不清楚这是否会影响该法律程序。民族团结政府指出，基于“官僚主义”，国际法院一直是与受军政府控制的驻布鲁塞尔的缅甸外交官进行沟通。

缅甸民族团结政府说：“如果国际法院承认缅甸军方的合法性，只会继续壮大军方力量，使其继续升级每日在缅甸上演的暴力罪行。”

缅甸民族团结政府敦促国际法院与缅甸驻联合国大使觉莫吞进行洽谈。

国际法院没有立即回应路透社的置评请求，缅甸军方发言人也没有接听询问电话。

2017年，缅甸军方在若开邦展开大规模镇压行动，约85万罗兴亚人越境逃入孟加拉境内。位于孟加拉东部边境的数十个难民营至今收容了超过100万名罗兴亚人。