蔚来、小鹏和理想1月份交货量环比逊色 但销售量令人鼓舞

（早报讯）中国电动汽车三剑客：蔚来（NIO）、小鹏（Xpeng）和理想（Li Auto）在今年大年初一（2月1日）发表1月份交货量数字，虽然同比取得增长，但是在全球晶片短缺问题继续困扰的情况下，环比数量出现下降。

不过针对1月份的销售成绩，小鹏汽车和理想汽车周二都表示，他们1月份的销量都增长了超过一倍，而蔚来则表示，其销量也增长了三分之一。

根据小鹏发布的新闻稿，该公司连续第五个月交出超过一万辆电动汽车。1月份交货量达1万2922辆，比12月份的下降了超过19％。但这数目仍然同比增长115％。在去年11月和12月份里，小鹏的交货量都超过1万5000辆。截至今年1月31日为止，小鹏的电动汽车累计交货量超过15万辆。

另外蔚来也在同天发布的新闻稿表示，蔚来1月份的交货量有9652辆，同比增长33.6％，但低于12月份的1万零489辆。截至1月31日为止，蔚来的累计交货量达到17万6722辆。

理想汽车1月份交货量是1万2268辆，同比增长128.1％。自上市以来，理想的累计交付量已达13万6356辆。

理想联合创办人兼总裁沉亚楠在文告说：“我们连续第三个月交出了超过1万辆Li ONE，创下了中国30万人民币以上的国产品牌高档汽车的记录。”

在中国竞争激烈的电动汽车市场，小鹏、蔚来和理想一直都是美国特斯拉（Tesla）的主力竞争对手之一。尽管如此，特斯拉在异乡仍然表现出位。特斯拉在去年12月就售出了创纪录的7万零847辆中国制造的电动汽车，销售量远高于蔚来和小鹏。

当然，蔚来、小鹏和理想也没有松懈。这三家电动汽车过去一、两年里一直提高工厂的产量并积极投资扩展到海外。

小鹏本周二就说：“小鹏正在充分利用农历新年假期的计划生产停机时间，为位于中国南方肇庆的工厂正在进行‘技术升级’。”

该新闻稿也说：“这次升级将使我们能够加速交货，让我们能够应付从去年结转的大量累计订单，同时也我们能够更好地满足新一年不断增长的需求。”

另外，特斯拉刚在上周表示，公司今年将专注于应对供应链问题，不会推出新车型。但是这三个中国品牌都有在今年推出新车型的计划。看来在面对外来竞争之际，中国电动汽车三剑客也决不放松在自己国内市场争取更大的占有率。

蔚来和小鹏的股票隔夜交易继续活跃，蔚来闭市报24.84美元，起0.33美元或1.35％。小鹏则起1.31美元或3.73％，闭市报36.40美元。理想也起1.20美元或4.60％，闭市报27.29美元。不过，蔚来股价今年至今下跌25.78％；小鹏股价也跌27.59％；理想股价全年退低15.62％。