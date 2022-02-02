阿富汗大学复课 女学生可返校

（早报讯）阿富汗公立大学周三（2月2日）全面复课，这是该国自去年塔利班掌权以来首次开学。回返校园的除了男学生，还包括女学生。

路透社报道，虽然塔利班政府没有正式宣布其对女大学生回返校园的计划，但教育官员说，大学已允许女学生上课，但条件是她们必须与男性学生分开。

记者也目睹阿富汗东部城市贾拉拉巴德，有女学生从一个侧门进入楠格哈尔大学。该所大学是本周开放的阿富汗公立大学之一。

塔利班1996年至2001年在阿富汗统治时期，其强硬的回教法禁止妇女和女孩接受教育。塔利班称，自8月15日外国军队撤出后重新掌权以来，情况有所改变，但对其计划含糊其辞。

有报道指出，阿富汗许多省份的高中女生仍未被允许重返校园。一些私立大学虽然已重新开学，但在许多情况下，女学生还不能返回课堂。

在塔利班寻求更多外国援助和解冻海外资产的过程中，国际社会已将女孩和妇女的教育作为其要求的关键部分。

联合国周二（2月1日）表扬了阿富汗公立大学允许女学生返校的做法，似乎表明此举已得到官方确认。

联合国驻阿富汗特派团周二发推文说：“（联合国）欢迎公立大学于2月2日开始，向所有男女学生重新开放的宣布。每个年轻人都有平等的受教育机会，这一点至关重要。”