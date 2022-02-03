爱美天性让艾伯维Botox等业务获益 今年盈利预料超标

（早报讯）这年头爱美男女越来越多，再加上人口老化，要留住青春的人数也跟着增加，刺激艾伯维（AbbVie）手上“王牌”肉毒杆菌毒素（Botox）销量大增，让艾伯维调整后的全年盈利预测高过华尔街分析师普遍共识。

艾伯维是在隔夜（周三）发布去年第四季及全年业绩。该业绩报告显示，集团的除皱纹注射药物液肉毒杆菌毒素Botox，以及新推出的银屑病（Psoriasis）药物Skyrizi，双双都超越了华尔街对其季度销售额的预测。

该公司最畅销的关节炎药物Humira将在2023年失去在美国市场的独家专利权。因此该产品今后将会在美国面对强劲的竞争。所幸艾伯维还有Botox以及新药Skyrizi和治疗关节炎的Rinvoq来缓解市场激烈竞争所带来的打击。

根据艾伯维公司官方网站发布的业绩报告，已经在欧洲市场出现竞争对手的Humira的销售额，在第四季度增长了3.5％至53亿3000万美元，比预期的54亿1000万美元来得低。不过，集团的新产品Skyrizi销售额是8亿9500万美元，超过了预测的8亿6722万美元。

另外，该集团的美容产品的全球净营收达14亿零700万美元，增长23.3％。其中全球Botox的净营收达6亿2600万美元，强劲增长27.0％，比预期5亿6978万美元来得多。其美容注射填充物Juvederm的净营收也达4亿3200万美元，增长多达30.6％。

艾伯维全球净营收是148亿8600万美元，增长7.4％，比预测的149亿7000万美元来得稍微低。

在截至12月31日的季度里，艾伯维净利从一年前的3600万美元或每股盈利0.01美元增至40亿4000万美元，即每股盈利2.26美元。去年全年每股盈利则是6.45美元，增长137.1％。

艾伯维也在业绩报告中，预计今年（2022年）调整后的全年盈利会介于每股14.00美元至14.20美元之间。这比分析师预测的每股盈利13.99美元来得更出色。

艾伯维股票价格隔夜也有不错表现。闭市时起1.62美元或1.18％，报138.62美元。在过去一年里，该股表现也可圈可点，升幅达29.61％或31.67美元。