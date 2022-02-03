谷歌母公司Alphabet7月中旬拆股 投资者更易下手

（早报讯）如果因为谷歌母公司Alphabet一股近3000美元一直买不下，今后不用愁了。Alphabet日前刚宣布它将在今年7月中旬拆股（stock split），把现有一股拆成20股。

Alphabet（股票代码：GOOGL）是美国第三大上市公司，它在今年大年初一（周二）股市收盘后宣布上述计划，从而减低每股成本，让更多投资者能够参与该公司的发展。

如果以周二（2月1日）闭市价计算，这将使Alphabet的A股票的价格从周二的每股2753美元下调到每股约138美元的水平。

这个消息一出街即刻让Alphabet的股票在隔夜（周三）的盘前交易中上涨了近11％，随后在正式交易时起203.16美元或7.37％，闭市报2960.73美元。

其实此举除了让Alphabet股票更具吸引力之外，似乎也是为该股纳入道琼斯指数铺路。由30只美国股票组成的道琼斯指数是按股价加权的，如果Alphabet目前的市值来加入，它将严重扭曲该指数。苹果（Apple）也是在2015年完成股票拆分后，才纳入道琼斯指数的。

Alphabet在本周二也发布去年第四季及全年业绩。业绩显示，谷歌的广告业务仍快速增长。在截至12月的季度里，广告销售额同比增长近33％达612亿美元，其盈利则达206亿美元，超越了华尔街分析师的普遍共识。