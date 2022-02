搞错史实“洗白”马哈迪 女儿玛丽娜道歉

(早报讯)马来西亚前首相马哈迪女儿玛丽娜为其专栏文章中的史实错误道歉。此前她在文章中,将1970年代威胁枪杀越南难民的声明,归咎于时任内政部长加沙里沙菲依。

事实上,这项具争议的声明并非由加沙里沙菲依(Ghazali Shafie)所发出,而是时任副首相马哈迪,即玛丽娜的父亲。

当今大马新闻网站报道,玛丽娜今天(2月3日)在面簿贴文说:“诸位,我要感谢各方指出我在《星报星期刊》(Sunday Star)上篇专栏的重大事实错误。我犯了错误,因此我纠正并真诚道歉。”

“这不是像一些人的指控那样,试图扭曲历史。这(错误)完全源自我微弱的记忆,那是我少年时期尝试理解这个世界。对于因我错误而感到受害或冒犯者,我毫无保留地道歉。”

该篇专栏文章题为《我们需要真正应得的领袖》(We need the leaders we truly deserve),刊登于1月30日的《星报星期刊》。玛丽娜在文中如此写道:“70年代后期,许多越南难民登陆我们的海岸,我们的时任内政部长宣告,我们将射击任何在我们海滩上岸的人”。

然而,玛丽娜的道歉启事却只字未提加沙里沙菲依或马哈迪。

1975年,南越在越南战争败北,成千上万的难民逃离南越。许多人命丧大海,部分难民安置到马来西亚登嘉楼的比农岛(Pulau bidong)营地。

根据《华盛顿邮报》(Washington Post)1979年6月19日的报道,时任首相胡先翁甚至被迫致函时任联合国秘书长库尔特瓦尔德海姆(Kurt Waldheim),否认马哈迪的说法。

胡先翁说:“我想阐明,我们防止船民进一步流入的措施,不包括射击他们。”

《华盛顿邮报》该篇报道也提及马哈迪当时威胁将射击新上岸的难民,而已安置到营地的约7万5000名难民则将流放回海上。他也声称马来西亚正组织船队,以协助驱逐难民。

当时,马哈迪和加沙里沙菲依为继承胡先翁相位的竞争对手。加沙里沙菲依于2010年逝世。

这不是首次玛丽娜因涉嫌为其父亲洗白而遭抨击。此前,她在其自传《苹果与树》(The Apple and the Tree)中,涉嫌粉饰马哈迪在喜来登政变和茅草行动中的角色。

《苹果与树》的第50页也有类似的错误,误把马哈迪警告射杀移民的言论归咎于加沙里沙菲依。“当时我们健谈的外交部长加沙里沙菲依宣称,若还有难民来,我们会‘射击’他们……”