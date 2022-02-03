搞错史实“洗白”马哈迪 女儿玛丽娜道歉

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪女儿玛丽娜为其专栏文章中的史实错误道歉。此前她在文章中，将1970年代威胁枪杀越南难民的声明，归咎于时任内政部长加沙里沙菲依。

事实上，这项具争议的声明并非由加沙里沙菲依（Ghazali Shafie）所发出，而是时任副首相马哈迪，即玛丽娜的父亲。

当今大马新闻网站报道，玛丽娜今天（2月3日）在面簿贴文说：“诸位，我要感谢各方指出我在《星报星期刊》（Sunday Star）上篇专栏的重大事实错误。我犯了错误，因此我纠正并真诚道歉。”

“这不是像一些人的指控那样，试图扭曲历史。这（错误）完全源自我微弱的记忆，那是我少年时期尝试理解这个世界。对于因我错误而感到受害或冒犯者，我毫无保留地道歉。”

该篇专栏文章题为《我们需要真正应得的领袖》（We need the leaders we truly deserve），刊登于1月30日的《星报星期刊》。玛丽娜在文中如此写道：“70年代后期，许多越南难民登陆我们的海岸，我们的时任内政部长宣告，我们将射击任何在我们海滩上岸的人”。

然而，玛丽娜的道歉启事却只字未提加沙里沙菲依或马哈迪。

1975年，南越在越南战争败北，成千上万的难民逃离南越。许多人命丧大海，部分难民安置到马来西亚登嘉楼的比农岛（Pulau bidong）营地。

根据《华盛顿邮报》（Washington Post）1979年6月19日的报道，时任首相胡先翁甚至被迫致函时任联合国秘书长库尔特瓦尔德海姆（Kurt Waldheim），否认马哈迪的说法。

胡先翁说：“我想阐明，我们防止船民进一步流入的措施，不包括射击他们。”

《华盛顿邮报》该篇报道也提及马哈迪当时威胁将射击新上岸的难民，而已安置到营地的约7万5000名难民则将流放回海上。他也声称马来西亚正组织船队，以协助驱逐难民。

当时，马哈迪和加沙里沙菲依为继承胡先翁相位的竞争对手。加沙里沙菲依于2010年逝世。

这不是首次玛丽娜因涉嫌为其父亲洗白而遭抨击。此前，她在其自传《苹果与树》（The Apple and the Tree）中，涉嫌粉饰马哈迪在喜来登政变和茅草行动中的角色。

《苹果与树》的第50页也有类似的错误，误把马哈迪警告射杀移民的言论归咎于加沙里沙菲依。“当时我们健谈的外交部长加沙里沙菲依宣称，若还有难民来，我们会‘射击’他们……”