今晚美市盘前套利中退低 重点谈大家熟悉的面簿

今天重点：

美国股市今晚（2月3日）盘前扭转前四日的偏高走势，在投资者套利活动中退低。今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌51.40点或1.12％，报4537.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也退低325.40点或2.15％，报14814.30点。

谷歌母公司Alphabet和晶片制造商超微（Advanced Micro Devices）日前连续报佳绩，支持华尔街三大指数隔夜（周三）收高。这也是美国股市连续第四个交易日上涨。

隔夜标准与普尔500指数上升42.78点，闭市报4589.32点。道琼斯工商指数也奋起向上224.09点，闭市报35629.33点；纳斯达克100指数也起0.80％或120.06点，以15139.74点收市。

美国股市隔夜成交量计110亿6000万股，比过去20个交易日的平均124亿3000万股成交量来得稍微少一些。

投资者熟悉的Meta Platforms（旧称：面簿）隔夜发布业绩。结果其疲弱的前景预测让该股盘后跌了一大截。（路透社）

盘前交易重点：

因为全球供应陷入困境，对半导体的季度需求强劲，超微（Advanced Micro Devices）本周二表示该公司今年的营业额将高过预期。这个预测支持该公司股票隔夜上涨5.12％。今晚盘前该股退低2.43美元或1.98％，截稿时报120.33美元。

上述乐观情绪延伸至其他晶片制造商，包括：英伟达（Nvidia）、高通（Qualcomm）和美光科技（Micron Technology），这些股隔夜都上涨2.5％至6.3％。不过今晚盘前这些股都面对套利而退低2％至3.7％之间。

在周二公布创纪录的季度销售成绩后，Alphabet股价隔夜上涨7.37％。再加上它宣布拆股计划，每股拆成20股，让投资者兴奋不已。不过今晚盘前该股回跌45.71美元或1.54％，截稿时报2915.02美元。

亚马逊（Amazon）将在今晚（周四）较迟时候发表业绩报告。该股今晚盘前跌103.25美元，截稿时报2909.00美元。

PayPal在隔夜预测第一季营业额和盈利将显著低过之前预测，该股即刻猛跌24.6％或43.23美元，隔夜闭市报132.57美元。今晚盘前该股继续受挫，下跌3.76美元，截稿时报128.81美元。

其他金融科技和付款公司股票也因此受到拖累。Block Inc、Affirm Holdings和SoFi Technologies的股价隔夜均下跌8.4％至10.6％。

投资者熟悉的Meta Platforms（旧称：面簿）隔夜发布业绩。结果其疲弱的前景预测让该股盘后跌了一大截。下文我们就谈谈Meta的业绩，看看市场对它的反应是否过敏。

盘前活跃股按序：Meta Platforms、Block Inc、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）和PayPal。截稿时，这些活跃股股价全部下跌。

Meta Platforms（纳斯达克股票交易所；股票代码：FB）

（早报讯）在隔夜闭市后，已改名为Meta Platforms的面簿（Facebook）公布了去年第四季业绩，并且对截至今年3月底的季度业绩给于非常疲弱的预测，让投资者感到震惊万分。

Meta在发布会上表示，今年第一季度的营业额估计介于270亿美元至290亿美元，增长率可能低至只有3％，与一年前第一季度营业额增长48％的幅度相比，简直是天渊之别，与华尔街一直预计的302亿美元也差了一大截。

对于Meta这个预测，市场投资者难免开始担心Meta的增长前景：Meta的在线广告行业是否已经被动摇了，消费者行为是否已经改变到开始不利于该公司了。

这消息出街后引发的一连串担忧，即刻让Meta股票在盘后交易中猛挫22.89％或73.95美元，一路下滑至249.05美元。

至于去年第四季的业绩，该集团季度净利是102亿9000万美元，每股盈利为3.67美元。营业额同比增长20％至336亿7000万美元。与FactSet的分析师共识，即每股盈利3.85美元相比也显得逊色。

在业绩报告电话会议上解释业绩时，首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）就指出：“苹果iOS的个人隐私条例的变化，以及欧洲的各个新条例，都让面簿更难提供个人化的广告。”

扎克伯格也说：“像TikTok这样的起步公司也在与面簿争夺‘用户的时间’。”

他说：“这就是为什么从长远角度来看，我们必须对Reels业务更加关注。我们要确保我们的应用是最适合年轻人的，是他们的最佳选择。我在上次电话会议上已经谈到了这一点了。”（注：Reels是Instagram的视频，类似TikTok）

这次是面簿自转名为Meta Platforms以来的第一份业绩报告。虽然该公司之前已经表示将投资数十亿美元于虚拟世界，创造一个无以伦比的元宇宙，但从投资者这次对业绩的反应来看，此时的焦点还是放在面簿和Instagram应用。而扎克伯格的谈话也反应出这方面的担忧。

包括面簿、Instagram、Messenger和WhatsApp在内的应用“家族”报告显示，其季度营业额为159亿美元；包括虚拟现实和“增强现实”在内的元宇宙实验室部门则呈报了33亿美元的运营亏损。股价的波动显示大多数投资者目前还是很现实的。

FactSet的53位分析师中，有41位分析师给于该股“买入”或同等评级。在Tipranks的15名股票分析师当中，有14人给于该股“买入”的评级，一人给于“持守”评级，一年期限平均目标价为397.86美元。

从长远来看，改名和品牌重塑是否会赢得华尔街投资者的青睐还有待观察。在业绩发布之前，该股自10月27日（即转名为Meta Platforms的前一天）以来共上升了2.2％。这个升幅在今晚开市后是否又会拱手还给股市？投资者看来暂时按兵不动为上策。