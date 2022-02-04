美国：俄与中国加强关系 无法弥补入侵乌克兰将招致的后果

（早报讯）美国国务院在俄中领导人举行实体会晤前夕发出警告，指莫斯科和北京建立更密切关系，不仅无法弥补其入侵乌克兰将招致的后果，还会使俄罗斯经济更为不堪一击。

路透社报道，北京冬季奥运会周五（2月4日）晚开幕，俄罗斯总统普京将与中国国家主席习近平举行会谈，然后出席北京冬奥会开幕式。这将是习近平近两年来首次与外国领导人面对面会晤。

美国国务院发言人普莱斯周四说，如果俄罗斯继续入侵乌克兰，这将给它带来经济和金融后果。如果外国公司包括中国境内的公司试图规避美国为应对乌克兰危机制定的出口管制措施，国务院有一系列工具可以派上用场。

“如果俄罗斯认为它能够......通过与（中国）建立更密切的关系来减轻其中一些后果，结果将事与愿违。实际上这只会使俄罗斯经济在许多方面变得更加脆弱。”

普莱斯还表示，国务卿布林肯和中国外交部长王毅上周已就俄罗斯对乌克兰采取行动的潜在影响进行了深入讨论。

普京周四通过新华社发表署名文章《俄罗斯和中国：着眼于未来的战略伙伴》，他表示将和习近平全面讨论双边、地区和全球议程中的关键问题，并将重点讨论发展经贸合作的问题。

普京还表示，讨论国际热点问题也将是本次访问的一个重要内容。对解决全球和地区问题拥有近似和一致的立场是俄罗斯和中国协调外交政策的基础。

同日，王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫在北京举行会晤，就乌克兰问题协调了立场。根据中国外交部发表的声明，王毅表示，中国愿同俄方进一步加强互联互通，积极推进能源上中下游全产业链合作。拉夫罗夫表示，俄中开展高水平战略协作和密切协调是双方共识，不受国际政治局势影响，有利于增强国际关系的稳定性和可预测性。

声明还指俄方通报了俄美及俄与北约关系的最新进展，强调安全不可分割的原则立场。中方对此表示理解和支持。双方还就金砖合作以及乌克兰、阿富汗、朝鲜半岛局势等共同关心的国际和地区问题深入对表，协调了立场。