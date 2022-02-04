韩新增病例逾2.7万起 社交距离措施延长两周

（早报讯）韩国周五（2月4日）通报新增冠病确诊病例超过2万7000起，增幅明显。韩国政府当天决定将现行的保持社交距离措施延长到2月20日。

韩联社报道，韩国总理金富谦周五上午宣布延长社交距离措施两周。据此，私人聚会继续限员六人，餐厅、咖啡厅等公众聚集场所营业继续限时晚上9时。

金富谦说，春节假期过后，奥密克戎变种毒株扩散势头有增无减，现在是需要稳控疫情形势的时候，尽管部分意见要求政府放宽防控，但经再三权衡，政府决定今后两周继续绷紧防疫之弦。

他指春运的不利影响尚难衡量，疫情连日恶化，政府认为当务之急是减缓奥密克戎毒株的扩散速度，尽量抑制疫情流行，减少损失。不少人可能对这一决定感到郁闷，政府恳请民众给予理解和配合。只要认定能在一定程度上可防可控，即便是两周内，政府也会考虑调整防控措施。

金富谦表示，政府决定从2月7日起将冠病口服药的处方年龄由60岁以上扩大到50岁以上。为应对奥密克戎的传播速度，居家治疗也要更及时、更周全，政府正在考虑多种完善方案。

金富谦还表示，截至2月3日，全国有2300多家社区医院、诊所申请开展冠病检测与治疗，其中600多家已经启动运作。

另外，韩国中央防疫对策本部周五通报，截至当天零时，韩国较周四零时新增确诊病例2万7443起，累计确诊93万4656起。新增死亡病例24起，累计死亡6836起，平均致死率0.73%。重症患者257起，较前一天减少17起。

周五新增病例较前一天增加4536起，增幅明显大于单日新增病例超万后每天新增一两千起的幅度。