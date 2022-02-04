面簿母公司Meta Platforms的股票隔夜崩盘

（早报讯）面簿（Facebook）母公司Meta Platforms的股价隔夜崩盘。单单在交易的首个小时就暴跌约25％。全日无法收回丝毫失地，猛挫85.24美元或26.39％，闭市报237.76美元，超过2513亿美元的市值瞬间蒸发消失，史无前例。

Meta首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）自己的净资产也跟着隔夜消失290亿美元。

单单在交易的首个小时里就中暴跌约25％。全日无法收回丝毫失地。（彭博社）

虽然该股也许会在接下来几天间中出现反弹，毕竟科技股的波动性本来就很大，但是目前华尔街投资者普遍的情绪，似乎对于这只科技“旧爱”的感情已经明显黯淡。这主要是Meta是在前晚（2月2日）公布去年第四季业绩逊色，并且对截止今年3月的季度业绩给于非常疲弱的预测，让投资者感到震惊万分。

Meta在业绩发布会上表示，今年第一季度的营业额估计介于270亿美元至290亿美元，增长率可能低至只有3％，与一年前第一季度营业额增长48％的幅度相比，简直是天渊之别，与华尔街一直预计的302亿美元也差了一大截。

根据该业绩报告，面簿每天活跃用户数量下降了100万户至19亿2900万用户。面簿将其归咎于TikTok和YouTube等竞争对手的竞争，以及苹果iOS的个人隐私条例的变化，以及欧洲的各个新条例，让面簿更难提供个人化的广告。

其实这不是Meta股第一次出现如此大幅下跌的情况。当年在2018年7月间，该股就曾经因为用户增长放缓暴跌19％，导致市值不见了1200亿美元。当时，它也创下了美国上市公司单日最大价值损失的记录。

在Meta股价暴跌的阴影下，其他社交媒体股票也受到重创。Snap的股价盘中下跌23.60％，而Twitter也下跌5.56％，Pinterest则下跌10.32％。