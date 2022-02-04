苹果的iOS隐私变更 面簿和Meta需付多少代价？

（早报讯）对于苹果（Apple）的iOS隐私条例变更，Meta Platforms的面簿（Facebook）到底需要付出多少代价？答案是：100亿美元。

Meta首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）在前日就将其集团业绩欠佳归咎于苹果iOS的个人隐私条例的变化，让面簿更难提供个人化的广告。到底苹果这个举动改变了什么呢？

Meta首席财务官韦纳（Dave Wehner）在业绩发布会上做出了解释。

韦纳说，苹果的限制旨在将应用（apps）的‘跟踪提示’剔除。不过浏览器（browsers）却可以像往常一样运作。这意味着“搜索广告”（search ads）可以拿到比应用平台更多的第三方数据，可以有更多的第三方资料来做分析、衡量和优化程序。而苹果每年从谷歌（Google）搜索广告中获取数十亿美元巨款，因此苹果这种“政策差异”将会继续存在。

他说，苹果的隐私变化将对Meta的业务造成100亿美元的不利影响。这种影响会体现在许多垂直领域，而电子商务就是受到iOS限制影响最大的垂直领域之一。而类似谷歌母公司Alphabet的搜索业务，就不太可能受到限制苹果iOS隐私变更的影响。

不过Meta首席运营官桑德伯格（Sheryl Sandberg）补充说，Meta会继续投资在自动化方面，以便让广告商能够利用“机器自动学习”更轻松的找到合适的受众，并减少对定位（targeting）的依赖。不过，这将是一项长期的投资和努力。

面簿周三（2月2日）收盘后公布的第四季度业绩令人大失所望，让母公司Meta股价隔夜猛挫超过四分之一，股价面目全非。该股隔夜闭市报237.76美元，下跌85.24美元或26.39％。