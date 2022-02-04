美国新申请失业救济金人数下降

（早报讯）美国劳工部周四（2月3日）发布报告说，上星期美国新申请失业救济金的人数有所下降。很多雇主在努力挽留现有员工并招聘更多员工。

劳工部说，有23万8000名员工申请失业补助，比之前一个星期的修订后人数减少了2万3000人。新的总人数符合近几个星期来的首次申请失业救济金的人数规律。作为世界最大经济体的美国经济正在继续走出近两年前冲击美国的冠病大流行所造成的重创。

分析人士如今等待政府在周五公布1月份的美国就业情景，包括1月的新增就业岗位数字和失业率。去年12月份的失业率为3.9%。

美国经济在去年12月份增加了19万9000个新就业岗位，增幅有限。分析人士说，1月份的数字可能也会类似，甚至更少。1月初，奥密克戎变种毒株造成的确诊病例激增，失业数据是在1月中旬收集的，从那以后疫情有所消退。

虽然美国仍有大约690万员工失业，但很多雇主在增聘雇员。

去年11月底，美国有超过1000万个岗位空缺，但现有员工的技能经常与雇主的需求不吻合，或者空缺岗位不在失业者生活的地区。此外，很多现有就业岗位是失业者不感兴趣的低薪服务业职位。

但是总体而言，美国经济正在迅猛增长。美国商务部上星期报告说，2021年的增长率为5.7%，是1984年以来最快的全年涨幅。

美国经济的大幅增长显示了这个世界最大经济体在遭遇困难时的韧性。去年，两种冠病变种毒株重创了某些产业，并导致消费品供应链出现问题，有时造成商店货架空空如也，消费品价格年增长率蹿升至7%，创40年来的最高纪录。

但是过去一年，新增就业岗位也创下纪录，达640万个。2020年初因为疫情暴发而损失的就业岗位多数都已恢复。

一些经济分析人士说，即使1月份的就业数字不够强劲，这也许是暂时的挫折，因为美国的新增冠病确诊病例一直在大幅下降。

美国的强劲经济表现促使美联储决策人上星期宣布，他们有可能最早在3月份就提高基准利率。自从2020年3月首波疫情席卷美国以来，美联储一直把基准利率维持在几乎是零的水平。

美联储今年有可能数次提高利率，这将对消费者和商家的借贷成本造成广泛影响。