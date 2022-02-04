两女活动人士失踪 联合国要塔利班提供信息

（早报讯）联合国要求塔利班提供据称本周被该组织拘留的两名女活动人士的信息，这使今年在阿富汗失踪的人数达到四人。

自去年8月重新掌权以来，塔利班通过强行驱散妇女集会、拘留批评者和殴打报道抗议活动的当地记者来镇压异议人士。联合国阿富汗援助团（UNAMA）周四（2月3日）晚说，它已就据报本周在首都喀布尔被塔利班拘留的两名妇女活动人士寻求“紧急信息”。

美国驻阿富汗特使里娜·阿米里也呼吁塔利班尊重妇女的权利。她发推文说：“如果塔利班向阿富汗人民和世界寻求合法地位，他们必须尊重阿富汗人的人权，特别是妇女的人权。”

联阿援助团没有透露本周失踪的两名女活动人士的姓名，但另一名活动人士告诉法新社，扎赫拉·穆罕默迪（Zahra Mohammadi）和穆尔萨·阿亚尔（Mursal Ayar）已被塔利班逮捕。

这名匿名的活动人士说：“扎赫拉是牙医，曾在一家诊所工作。她已经被逮捕了。”该活动人士说，阿亚尔是在周三被逮捕，因为一名男同事问她的地址，以便他能来交出她的工资。她说：“这就是她被困的原因。塔利班找到她并逮捕她。”

约一个月前，已有两名活动人士塔玛娜·扎里亚比·帕里尼（Tamana Zaryabi Paryani）和帕尔瓦娜·易卜拉欣凯尔（Parwana Ibrahimkhel）在参加喀布尔的抗议活动后失踪。

塔利班否认知道他们的行踪，并说他们正在调查此事。