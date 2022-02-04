今晚美市盘前几乎原地踏步 重点谈蓄势待发的亚马逊

今天重点：

重量级成长股的不同业绩表现造成股市继续波动。美国股市今晚（2月4日）盘前又扭转隔夜的大跌市况回到平静。8时截稿时，标准与普尔500指数期货微退12.90点或0.29％，报4464.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货上升38.60点或0.27％，报14539.70点。

其实许多投资者之前是希望，多年来一直领导股市的科技巨头的2月份业绩，能够扭转股市1月份的下跌走势，并给于股市一点支撑。但是万万没想到Meta业绩不达标的重重的一击，就让纳斯达克指数疲弱不堪。

隔夜三个基准指数均收低。标准与普尔500指数隔夜下跌111.94点，闭市报4477.44点。道琼斯指数也猛跌518.17点，闭市报35111.16点；纳斯达克100指数也大跌4.22％或638.63点，以14501.11点收市。

盘前交易重点：

Meta股价隔夜大跌26.4％，市值蒸发约2000亿美元。其业绩令投资者非常失望，而Meta把业绩不达标的原因归咎于苹果的隐私条例变化，以及TikTok等竞争对手的竞争加剧，可是投资者似乎不买账。该股今晚盘前略微喘口气，微起1.07美元，截稿时报238.83美元。

上述悲观情绪延伸至其他社交媒体股票，造成同行股票也连带受到重创。Snap的股价隔夜闭市时下跌23.60％，而Twitter也下跌5.56％，Pinterest则下跌10.32％。

不过Snap在闭市后发表的特出第四季度业绩令该股大力回弹。其每股盈利达0.22美元，比分析师预测的0.10美元好；第四季度营业额是13亿美元，也比市场普遍预测的12亿美元高。一连串的好成绩支持该股在盘后回弹14.49美元或59.14％，报38.99美元；今晚盘前该股也猛起11.32美元或46.20％，截稿时报35.82美元。

Pinterest也在隔夜闭市后发布第四季业绩报告。其每股盈利为0.49美元，比分析师预测的0.46美元高。本季度营业额则是8亿4700万美元，也比市场普遍预测的8亿2743万美元好。这消息支持该股盘后起5.14美元或20.97％，报29.65美元。盘前该股也起3.49美元，截稿时报28.00美元。

亚马逊（Amazon）在隔夜收盘后宣布调高其视频点播流媒体和租赁服务Prime收费，让投资者喜出望外，支持该股盘后飙升396.09美元或14.26％，报3173.00美元。下文我们就谈谈亚马逊业绩所透露的讯息，看看该股今晚是否能够延续其隔夜盘后强劲的走势。

盘前活跃股按序：Meta Platforms、福特（Ford Motor）、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）和Pinterest。截稿时，这些活跃股股价起落参半。

也许有时投资者可能忘了，以电子商务着称的亚马逊还拥有盈利丰厚的云端业务（Amazon Web Services，简称AWS）以及广告业务的。（路透社）

亚马逊（Amazon）（纳斯达克股票交易所；股票代码：AMZN）

科技巨头FAANG（面簿、亚马逊、苹果、Netflix和谷歌）中的面簿（Facebook）母公司Meta Platforms这厢刚刚跌到稀里哗啦，另一厢的亚马逊则报喜，而且甚至还有可能在今晚迎接有史以来最大的单日市值增长。

如果亚马逊今晚能够守住隔夜（2月3日）盘后交易中的14％涨幅，又或是进一步扩大升幅，那亚马逊这个电子商务巨头的市值就有望再增加近2000亿美元了。而目前该股盘前已经上升11.09％或307.99美元，截稿时报3084.90美元。

原来隔夜亚马逊除了宣布季度业绩以外，也同时宣布该公司将四年以来首次调高Prime会员的价格。而且亚马逊也已经与美国国家橄榄球联盟（NFL）签署新的协议，开始每周四晚上播发足球赛节目，进一步扩大集团的娱乐产品选择。（Prime是亚马逊的视频点播流媒体和租赁服务业务）

根据亚马逊的文告，Prime目前已经有超过2亿名Prime会员。其会员年费将从目前的119美元涨至139美元，而每月会员费则从12.99美元涨至14.99美元。

也许有时投资者可能忘了，以电子商务着称的亚马逊除了拥有上述媒体业务以外，它还拥有盈利丰厚的云端业务（Amazon Web Services，简称AWS）以及广告业务的。亚马逊的第四季度广告营业额就达97亿美元，同比增长32％，全年广告营业额则是惊人的310亿美元。

根据德国数据库公司Statista数字，全球报纸年度广告收入是约295亿美元。从这个数字来看，亚马逊的广告业务何止可观。

整体而言，亚马逊本季度的营业额是1374亿美元，增长9％，大致符合华尔街的预测，与该公司之前的1300亿美元至1400亿美元的预测范围一致。由于不利的外汇汇率，这个季度的总额减少了约13亿美元。

亚马逊的核心在线商店业务的业绩疲软，不过也没有华尔街之前担心的那么糟糕。在线商店销售额是661亿美元，同比下降1％，比华尔街的估计少了25亿美元。

第三方卖家服务也是如此。这方面的销售额为303亿美元，增长11％，但低过华尔街的310亿美元共识。实体店销售额为47亿美元，增长17％。

但是令人兴奋的是，亚马逊本季度的盈利则从一年前的72亿美元或每股盈利14.09美元，飙升到143亿美元或每股盈利27.75美元。可见亚马逊核心业务以外的生意是多么蓬勃。

难怪在Tipranks的21名股票分析师当中，全部给予该股“买入”的评级，一年期限平均目标价为4195.00美元。