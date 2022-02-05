美国众院通过《美国竞争法》与中国抗衡

（早报讯）美国众议院周五（2月4日）通过《2022年美国竞争法》（America COMPETES Act of 2022）。

美国之音报道，这项大型投资法案目标为加强美国国内供应链、先进技术研发和科学研究，以提升美国竞争力，在全球领域与中国抗衡。

众议院周五上午以222票支持、210票反对的表决结果，通过了这部由国会民主党人力推的《2022年美国竞争法》。伊利诺伊州众议员金辛格（Adam Kinzinger）是唯一一位投下支持票的共和党籍议员；来自佛罗里达州的墨菲（Stephanie Murphy）则是仅有的一位反对这部法案的民主党人。

墨菲在声明中称，她反对这部法案中有关贸易的条文，因为内容“充满问题且审查不力”。

在这部内容长达近3000页的法案最终表决通过前，众议院议长佩洛西周五上午召开记者会说：“《美国竞争法》将确保美国在制造、创新和经济实力方面保持领先地位，并能胜过任何国家。”

她指《美国竞争法》符合支持美国制造业和劳工的经济和国家安全首要目标。

根据《美国竞争法》内容，美国将创立美国晶片基金，拨款520亿美元（约700亿新元）鼓励美国私营部门投资于半导体的生产等；授权450亿美元改善美国的供应链，加强制造业，防止关键物品的短缺并确保更多此类产品在美国制造；推动美国的科学研究和技术创新以及通过经济发展、外交、人权和同盟关系，确保美国在全球保持竞争力和领导地位。

美国总统拜登在法案正式获得通过后发表声明说：“商界和劳工界都赞同这项立法措施对于延续我们在过去一年看到的经济势头至关重要，两党的国家安全领袖都表示，如果我们要维持全球竞争优势，这项法案中的投资是必要的。”

参议院方面也有类似的投资法案内容。有别于众议院，参议院去年6月曾以跨党派支持的表决结果通过《美国创新与竞争法》(US Innovation and Competition Act)。法案将耗资2500亿美元注入美国科技研发，为与中国在技术领域的全面抗衡做准备。

参议院的《美国创新与竞争法》包括拨款520亿美元用于增加美国的半导体生产，并授权1900亿美元用于加强美国的技术和研究。不过，众议院版本中并未包含1900亿美元的研发资金。

众议院的《美国竞争法》接下来将与参议院的《美国创新与竞争法》展开两院协调，必须达成最终协议才能正式通过国会，送交白宫由总统签署生效。