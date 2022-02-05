美国1月份失业率微升至4%

（早报讯）美国1月份的失业率微升至4%；非农业部门新增就业人数46.7万，超出市场预期。

新华社报道，美国劳工部周五（2月4日）公布的数据显示，今年1月份美国失业率环比上升0.1个百分点至4%；同比下降2.4个百分点，但较2020年2月疫情暴发前水平仍高出0.5个百分点。1月份失业人数环比微升至650万，较2020年2月高出80万。

由于奥密克戎变种毒株持续蔓延，影响就业市场复苏，1月份远程办公人数占总就业人数的比重升至15.4%。此外，有600万人因疫情而失业，较去年12月的310万明显增加。

按行业来看，当月休闲和酒店业就业人数环比增加15.1万，专业和商业服务新增就业人数为8.6万。

2021年，美国非农业部门月均新增就业人数为55.5万。自2020年4月以来，美国非农就业人数增加1910万，但仍比2020年2月低290万。

数据还显示，1月份美国劳动参与率环比增长0.3个百分点至62.2%，比2020年2月低1.2个百分点。

分析人士认为，随着疫情对经济的负面影响逐渐消退，今年美国就业市场有望继续复苏。但与此同时，职位空缺率处于高位和员工流动率上升凸显就业市场供求关系仍然紧张。

此外，经济重新开放、大规模财政支出和疫苗接种增加等影响逐渐消减，就业和经济增长可能会降温。