研究：冠病重症大脑异常情况与阿尔茨海默病相似

（早报讯）研究显示，因冠病重症去世的患者脑部出现的异常变化，与阿尔茨海默病（Alzheimer，俗称老年痴呆症）相似。

路透社报道，根据一些小型研究，这些冠病死亡病例的脑细胞中积累了一种名为tau的蛋白质，还有异常数量、呈淀粉样蛋白斑块的蛋白质β-淀粉样蛋白。

哥伦比亚大学博士马克思（Andrew Marks）及其同事对10名冠病患者的脑部进行了研究。他们发现，控制钙进入脑细胞的蛋白质“兰尼碱受体”（ryanodine receptors）存在缺陷。

在阿尔茨海默病方面，有缺陷的兰尼碱受体与一种名为神经原纤维缠结的tau积累情况有关联。

哥伦比亚大学研究团队周四（2月3日）在阿尔茨海默病与失智症期刊发布报告说，冠病患者的大脑中也存在大量的神经原纤维缠结。

另据发布在bioRxiv和《柳叶刀》预印本的其他报告，其他研究团队也在冠病患者的大脑中发现了异常水平的淀粉样蛋白。

上述研究尚未经过同行评审，而其研究对象都是病情严重的冠病患者。

马克思表示，如果病情较轻的冠病患者的大脑也出现类似的变化，这或有助于解释与长期冠病症状有关的“脑雾”。

马克思补充说，冠病重症患者日后面临失智症（Dementia）的风险较高。但他也强调，现在下结论还为时过早。他的忠告是，接种冠病疫苗追加剂，避免感染冠病。

马克思说：“如果你感染了冠病，你大概不会因此丢命，但是我们对于冠病长期后遗症的了解依然非常有限。”