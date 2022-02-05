共和党称国会骚乱为合法表达政治看法 责难切尼金辛格与民主党同流合污

（早报讯）美国共和党全国代表大会周五（2月4日）指控众议院成立2021年1月6日国会骚乱事件调查特别委员会，是对“合法表达政治看法”的攻击，并责难加入该调查委员会的两名共和党众议员。

路透社报道，当天共和党全国代表大会（RNC）的168名成员在盐湖城举行的冬季会议，以大比数通过了一项谴责众议员切尼和金辛格的决议，指责这两名共和党人“参与一个由民主党主导、对合法表达政治意见的普通公民进行的迫害”。

共和党全国代表大会主席麦克丹尼尔（Ronna McDaniel）说：“切尼和金辛格已经越界。他们选择与佩洛西（民主党籍的众议院议长）站在一起，参与民主党对普通公民的迫害，这些普通公民与国会大厦的暴力事件无关，他们只是发表了合法的政治言论。”

麦克丹尼尔还说，她“谴责两党在国会的暴力行为”。

去年1月6日，时任总统特朗普的支持者强行闯入国会后，当时共和党议员表示：“我们所目睹的这些暴力场面并不代表爱国主义行为，而是对我们国家和我们的建国理念的攻击。”

2021年1月6日，大批支持特朗普推翻2020年总统选举结果的示威者强行闯入美国国会大厦长达数小时，正在认证大选结果的参众两院联席会议被迫中断。骚乱事件造成包括一名国会警察在内的五人死亡、约140名执法人员受伤。

同年6月30日，美国众议院成立特别委员会，调查国会山骚乱事件的“事实、情况和原因”，查明是谁——包括特朗普的核心成员——策划或促使美国国会遭遇了1812年战争以来最严重的袭击。

特朗普及其团队一直谴责相关调查，并坚持抵制委员会的传票。