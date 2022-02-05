立陶宛外长为开拓出口市场 将访问新加坡和澳洲

（早报讯）立陶宛外交部长加布里埃乌斯·兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）将于2月6日至10日访问新加坡和澳大利亚，为立陶宛出口企业开拓在亚洲、大洋洲的市场。

据俄罗斯卫星通讯社报道，立陶宛外交部周五（2月4日）发布消息称，在访问新加坡期间，兰茨贝尔吉斯将与新加坡外长维文会面，并与新加坡商业联合会、新加坡经济发展局、空间技术与工业办公室和南洋理工大学等部门负责人会谈。

在坎培拉期间，兰茨贝尔吉斯将会晤澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）和国防部长达顿（Peter Dutton）以及澳洲参议院议员。此外，他还将出席立陶宛使馆的开幕仪式，以及在澳大利亚战略政策研究所和国家新闻俱乐部举行的座谈会。

兰茨贝尔吉斯也将在墨尔本与澳大利亚-立陶宛商业委员会、澳大利亚商业委员会、欧洲-澳大利亚商业委员会的成员会面。兰茨贝尔吉斯将参与由皇家墨尔本理工大学（RMIT）网络安全研究与创新中心和立陶宛米科拉斯·罗梅里斯大学组织的澳大利亚-立陶宛网络启动活动。

立陶宛外交部强调：“此次访问的重点在加强立陶宛与新加坡、澳大利亚的双边、政治与经济关系，并加强与立陶宛侨民的联络。目的是为立陶宛出口商在亚洲和大洋洲市场开拓新机遇，也有助于立陶宛实现供应链多元化的战略目标。”