多伦多大学向学生派红包 里面放冥纸

（早报讯）又闹笑话！多伦多大学向学生派红包，封套里放的却是冥纸。民俗学家徐艺庭受访时表示，如果收到类似的冥纸红包，尽量不要留在身上或带回家。

加拿大多伦多大学的研究生院学生宿舍Graduate House，于虎年大年初一在公共区域放置礼盒，让住宿学生领取里面的红包。这些礼盒、红包封套设计喜庆，印着老虎图案和“新年快乐”、“恭喜发财”等的字样，不过有学生打开红包后却发现，里面放的是冥纸。

根据网络流传照片，两张“一万元”的冥纸中，其中一张是绿灰色，上面写着“天地银行”以及“Hell Bank Note”的英文直白翻译。

收到红包的华族学生在网上表示不满，指冥纸是祭祀往生者所用，送给人带有诅咒的意思，在新年期间收到更是不吉利。学生指出，冥纸上印着英文翻译，即使不熟悉文化，也难以理解怎会犯下如此低级错误。

民俗家：别带回家

民俗学家徐艺庭表示，农历新年期间忌讳接触或谈及不吉利甚至与死亡有关的话题，如果收到类似的冥纸红包，尽量不要留在身上或带回家。“可当场烧毁，或者用红色塑料袋、封套装上后丢弃垃圾桶。”

事件曝光后，宿舍向学生发出电邮道歉。电邮写道：“当我们知道红包内的纸币不当时，为时已晚。我们对此错误真诚道歉。”

宿舍也表示，办这次活动是为了营造节庆气氛，绝无恶意。

多伦多大学也在其微信公众号发表声明。

校方道歉

“获悉该事件后，多伦多大学第一时间联系到相关部门和团队了解事件，并撤回所有红包。多伦多大学理解此次事件造成的影响，并为这个错误道歉。”

校方还说，致力于秉持公平、多元和包容的原则，将继续加强重要的校园教育工作，增加对多元社群的理解。