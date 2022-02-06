研究：红橙黑易招蚊叮咬 绿蓝紫助驱蚊

（早报讯）美国一项研究显示，蚊子偏爱红色、橙色、黑色等特定颜色，却易忽略绿色、蓝色、紫色等颜色。研究人员认为，这有助解释蚊子是如何找到叮咬对象的。

了解哪些颜色能吸引蚊子，哪些颜色不能，有助人们设计出更好的驱蚊剂、诱捕器等防蚊工具。人们避免穿上吸引蚊子的颜色的衣服，可能是防止蚊子叮咬的另一种方法。

新华社报道，美国华盛顿大学等机构的研究人员追踪了雌性埃及伊蚊在不同类型的视觉和气味提示下的行为。研究人员向有蚊子的实验箱内喷入特定的气味，并向蚊子呈现彩色圆点或人手。

结果显示，在没有任何气味刺激的情况下，蚊子基本忽略了彩色圆点，不论呈现的是什么颜色。但是，将二氧化碳喷入箱内后，蚊子会继续忽略绿色、蓝色或紫色圆点，但会飞向红色、橙色或黑色圆点。与人类不同，蚊子可以闻到二氧化碳的气味。

当研究人员仅伸手在蚊子面前时，蚊子只有在箱内喷洒了二氧化碳后，才会向人手飞去。但如果研究人员戴上绿色手套，那么蚊子即使闻到二氧化碳，也不会飞向戴绿色手套的人手。

研究人员认为，蚊子利用气味来帮助它们辨别附近的物体。当它们闻到特定气味时，比如人类呼出的二氧化碳，这种气味会刺激蚊子眼睛扫描特定颜色，并朝其靠近。

这项研究揭示了蚊子的嗅觉如何影响蚊子对视觉线索的反应。