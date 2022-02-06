反强制接种示威第二周 加拿大首都变“围城”

（早报讯）加拿大首都渥太华持续进行的反对冠病疫苗强制接种的示威活动周六（2月5日）进入第二个星期，示威活动正蔓延至多个大城市。渥太华警察局局长斯洛利怒斥，渥太华“是一个被包围的城市”，“这是一场全国性暴动”。

路透社报道，自1月29日以来，由来自加各地的卡车司机和其他人士组成的大批示威者在渥太华国会山一带持续集会示威，反对加政府推行的疫苗强制接种等公共防疫措施。

这轮示威抗议活动已蔓延到全国多个城市，尤其是最大城市多伦多，数百名示威者在市中心聚集，也有司机将货车停在马路中央，要求当局取消包括强制接种疫苗的防疫措施。

有示威民众说，防疫措施令全国变成一座监狱，已经对此感到厌烦。

渥太华警察局局长皮特·斯洛利称，渥太华警方将打击抗议行为并投入更多警力，但没有足够的资源来结束抗议活动。“这是一个被包围的城市……这是一场全国性暴动，这是疯狂行为，”斯洛利在一场会议上说，“我们已经尽力了。”

加拿大总理特鲁多近期屡次批评示威活动以及在此过程中出现的宣扬仇恨等行为，并称渥太华民众应该获得应有的生活。渥太华市长指责示威者“绑架”了城市。

安大略省省长福特则批评示威已变成“占领”行动，并表示当局对多伦多示威活动中可能出现的骚扰、仇恨或暴力行为持“零容忍”态度。