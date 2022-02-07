该在Alphabet股票拆分前进场吗？

（早报讯）谷歌母公司Alphabet连续六个季度证明了它的价值。谷歌搜索引擎、YouTube和谷歌云端等拥有近2万亿美元的市值，已经成为美国的第三大公司。

在2月1日发布的第四季业绩报告中，Alphabet宣布的季度营业额让人吃惊，数额高达750亿美元，全年营业额更是达到2570亿美元。在考虑如此庞大巨头能够取得32％的季度增长率和41％的年同比增长率时，不禁让投资者们佩服之至、叹为观止。

不过相比之下，管理层当天宣布以20对1的比例拆分股票的消息更是震撼。目前市价近3000美元的股票将在今年7月初后，开始以一般认为的150美元左右的水平交易。虽然股票拆分不会影响业务，但不少股票在宣布拆分后都有不错的表现，比如特斯拉（Tesla）和苹果（Apple）。自2020年8月拆股后，双双表现让股东都乐开怀。

谷歌和YouTube是Alphabet手中的王牌。在这两大王牌的光环下，Alphabet去年第四季度的广告总营业额达612亿美元。而Alphabet的市盈率是26倍，但对于能够取得32％的增长的Alphabet来说，还算是合理的。

不仅如此，Alphabet也展示了它在搜索方面的卓越能力。根据eMarketer的数据，谷歌搜索是美国排名第一的搜索广告领导者，占市场的28.6％。

当面簿（Facebook）母公司Meta Platforms还在为苹果（Apple）对个人隐私变化而伤脑筋的当儿，Alphabet却很“婉转”的避过这个问题，以至Meta首席财务官韦纳（Dave Wehner）自己都说，谷歌母公司Alphabet的搜索业务，是不太可能受到苹果iOS隐私变更的影响的，相反的，苹果对谷歌的这种‘政策差异’将会继续存在。

另外，截至去年12月31日为止，在Alphabet的资产负债表上，该集团拥有令人羡慕的1396亿美元现金和证券，而相比之下其债务仅是149亿美元。

Alphabet可能会进行各种收购扩大业务的范围或深度。又或者回购更多股票。例如：管理层就在去年全年回购了总额达500亿美元的股票。无论管理层做出什么决定，Alphabet的现金储备肯定是一个强而有力的优势。

澳洲IG市场策略师陈碧菲说：“Alphabet拆股后可能带来巨大增长机会。我是不会错过这个机会的。看看特斯拉和苹果，它们在宣布分拆后都表现良好。而Alphabet刚刚宣布41％的年增长率，这样的一家公司肯定给投资者留下非常好的印象。股票分拆后对更广泛的市场更具吸引力，更多投资者也可以拥有这个领先全球的成长型股。”

辉立Nova业务经理杨亦维也持有相同看法。他说：“我会在股票拆分前购买谷歌。目前的该股价大概是2800美元，是市场上较‘重本’的股票之一。这意味着新的和年轻的投资者，即使他们想投资，有时也难免很难踏出第一步。使用3000美元的资金开始交易，完全投入一只股票并不是最明智的决定。但是，一旦它把拆股到150美元的价格，这群人就可能会积极参与其中了。”

无论投资者从哪个角度来看这只股票，Alphabet都是股市有实力的重量级成员。投资者可从股票拆分、潜在的股票回购、间中出现的各种催化剂以及大量现金所能带来的各种投资可能中获益。

尽管Alphabet目前价格接近历史新高水平，并在上周五以2865.86美元收市，Tipranks的十名股票分析师还是全部给予该股“买入”的评级，一年期限平均目标价为3544.00美元。