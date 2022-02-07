今晚美市盘前持平 重点谈冠病疫苗商Novavax

今天重点：

美国各股指期货在今晚（2月7日）盘前交易中几乎没有什么波动。8时截稿时，标准与普尔500指数期货微退2.80点或0.06％，报4497.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货略微升5.30点或0.04％，报14699.70点。

上周科技股受到好、坏业绩的冲击，美国股市三大股指在今年2月的第一周仍均收高。这也是指数连续第二周上涨。

上周五科技股尝试收复部分失地。标准与普尔500指数周五略微上升23.10点，闭市报4500.54点。重量级的道琼斯指数则微跌21.42点，闭市报35089.74点；纳斯达克100指数则起1.33％或193.24点，以14694.35点收市。

原油价格触及七年以来的高点，支持能源股上周上涨到2018年以来的最高水平；非必需消费品股票上周也表现出色。这些股在亚马逊（Amazon）业绩的带动下，整体上涨了3.7％。

美国股票交易所上周五成交量是110亿7000万股，比过去20个交易日的平均123亿7000万股成交量来得低。

虽然第四季度业绩报告高峰期已经过去，但是本周还是有许多知名公司会陆续发布业绩，其中就包括标准与普尔500指数当中的75只成分股，例如：Tyson Foods、Simon Property和Take-Two Interactive Software将在今晚较迟时候发布，周二则有Lyft、Peloton、辉瑞（Pfizer）和杜邦（DuPont）。

周三有迪斯尼（Walt Disney）、优步（Uber）、CVS Health、丰田汽车（Toyota）和Lumen Technologies发表业绩；Twitter、可口可乐（Coca-Cola）、Illumina、百事可乐（Coca-Cola）、Expedia和Philip Morris会在周四发表业绩；Under Armour和Newell Brands则在星期五发表业绩。

盘前交易重点：

市场谣传亚马逊和耐克（Nike）正在考虑竞标收购Peloton Interactive，刺激Peloton股票在上周五盘后猛升28％。Peloton股今晚盘前继续上升6.48美元或26.34％，截稿时报31.08美元。

花旗（Citibank）公开表示，阿里巴巴向美国证券交易委员会（SEC）提交注册10亿股的美国存托股票，可能是为软银（SoftBank）出售其股票铺路。这个说法让阿里巴巴股票在盘前交易中下跌3.58％，截稿时报117.85美元。

上周四受到面簿拖累的数个社交媒体股票，因为个个陆续发表佳绩，都在上周结束前做出强劲的反弹。其中Snap的股价飙升58.8％，以38.91美元收市；Pinterest也上涨11.2％，闭市报27.25美元。不过这两只股在今晚盘前几乎持平。

上周投资银行Keybanc将谷歌母公司Alphabet的股票目标价从原本的3090美元上调至3400美元。Alphabet股价在上周五中起7.31美元，报2860.32美元。今晚盘前该股继续稳步上升，截稿时起14.38美元，报2874.70美元。

证券投资公司Wedbush上周则将星巴克（Starbucks）的目标价从110美元下调至106美元。星巴克股价在上周五微退0.94美元，闭市报95.00美元。不过今晚盘前该股回稳，截稿时起0.51美元，报95.51美元。

上周获得英国批准的冠病疫苗药剂公司诺瓦瓦克斯（Novavax），预料会在接下来几周里也获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准。下文我们就谈谈这个"姗姗来迟"的疫苗公司。

盘前活跃股按序：Peloton Interactive、American Airlines、Meta Platforms、福特（Ford Motor）和苹果（Apple）。截稿时，除了福特，这些活跃股股价全部上升。

乐观的投资者觉得诺瓦瓦克斯蓄势待发，悲观的投资者则认为它好像每次都‘晚人一步’。（路透社）

诺瓦瓦克斯（Novavax）

（纳斯达克股票代码：NVAX）

（早报讯）诺瓦瓦克斯股票经历了艰难的一年。今年迄今为止，该股已经下跌了超过37％，在上周五闭市报89.33美元。这是一只具争议性的股票，因为市场对该股的前景确实存在巨大分歧。

不过，最新的消息显示，诺瓦瓦克斯在英国获得冠病疫苗的有条件授权，而且英国也已经订购了多达6000万剂诺瓦瓦克斯疫苗，这是否意味着该股有机会卷土重来？

其实诺瓦瓦克斯最近宣布已于今年1月下旬，向美国食品和药物管理局(FDA)做出申请。诺瓦瓦克斯也已在澳大利亚获得疫苗的临时注册。此外，在韩国的食品药品安全部也已批准该公司的疫苗。另外欧洲委员会(EC)也授予诺瓦瓦克斯有条件上市许可(CMA)，让18岁及以上接受该疫苗注射。

以上这些消息都应该是诺瓦瓦克斯股票的催化剂，但是该股却没有对这些消息做出什么反应。显然的，投资者就只在等待着美国当局对诺瓦瓦克斯的Nuvaxovid的批准。

乐观的投资者觉得诺瓦瓦克斯蓄势待发，悲观的投资者则认为它好像每次都‘晚人一步’。现在像Moderna、辉瑞（Pfizer）等竞争对手疫苗股目前的价格都比年头来得低，投资者为什么要选择诺瓦瓦克斯这个风险更高的股票呢？

根据它去年11月发布的最新2021年第三季度财务业绩显示，诺瓦瓦克斯营业额同比增长14％至1亿7900万美元，总支出增长38％至4月8600万美元。运营亏损扩大至3亿零700万美元，较同比的1亿9400万美元亏损额更糟糕。其净亏损也扩大至3亿2200万美元，较同比的1亿9700万美元净亏损额多。

基于上述因素，Nasdaq.com显示，不看好该股的卖空者已经卖出了相等于该公司13％的流通股。因此如果该股突然有什么风吹草动，诺瓦瓦克斯大幅反弹的情况也是不能够完全排除的。

诺瓦瓦克斯相信会在本月较迟时候发布第四季度业绩。诺瓦瓦克斯第四季的业绩好、坏，在很大程度上取决于其疫苗的销售情况。但是到目前为止，诺瓦瓦克斯还未被大多数市场广泛采用。

诺瓦瓦克斯的注射性疫苗其实在去年的大型试验中已经被证明是非常有效的，但是它却花了很长时间，一直拖到今年1月31日才终于向FDA提交了紧急使用授权的正式申请。如果FDA最终给于该疫苗的紧急批准，诺瓦瓦克斯表示，它可以很快的将1亿剂疫苗运送到美国的各个地点。

与目前在美国使用的疫苗相比，诺瓦瓦克斯的疫苗确实是具有一些优势的。例如：它不需要超冷储存、它使用的生产设备会比辉瑞和Moderna需要的来得较旧式，也就是更容易生产。

因此，诺瓦瓦克斯股票的前景很“复杂”。一方面看起来好像有望在今年取得成功，但另一方面它却又面对很多的不确定因素。不过肯定的是，诺瓦瓦克斯必须迅速采取行动产生、销售，趁商机还在的时候紧紧抓住黄金机会。

在Tipranks的五名股票分析师当中，四名给予该股“买入”的评级，一名给予“持有”的评级，一年期限平均目标价为243.60美元。虽然如此，若FDA没有点头，该股似乎还是欠缺力量前进。