Alphabet股票涨 谷歌联合创办人佩奇脱售套现

（早报讯）谷歌母公司Alphabet宣布业绩佳音后的一天，谷歌联合创办人佩奇（Lawrence Page）就卖出总值达8000万美元的Alphabet之A股和C股。

根据Alphabet公司官方网站发布的美国证券交易委员会（SEC）表格4（Form 4），现任董事的佩奇是在本月3日完成上述交易。这些股票的成交价介于2855美元至2965美元之间。

该文告显示，佩奇在2月3日在公开市场上出售了1万3889股C股。根据MarketWatch的计算，如果以2920.53美元的平均价格出售，这项交易总额达4056万美元。

同一天里，佩奇也以零美元的价格，通过衍生证券的转换（conversion of derivative securities）获得Alphabet的1万3889股A类股票。他也在公开市场上以2926.36美元的加权平均价格卖出了这些股票。MarketWatch也估计这项交易总额达4064万美元。

Alphabet在文告中说，佩奇的所有交易都是预先安排好的，并且安照10b5-1规则进行。

Alphabet是在上周发布第四季度报告后，其C股上涨7.4％，而更活跃的A则在2月2日上涨7.5％，当时该公司也宣布在今年7月把现有的每股拆分为20股。

在2月3日，Alphabet的C股全日下跌3.6％，闭市报2853.01美元，比佩奇的平均成交价低2.3％，而A股当天则下跌3.3％至2861.80美元，比佩奇的平均价低2.2％。