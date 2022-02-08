美国多州开始放宽口罩令 回归“正常生活”

（早报讯）美国新泽西州、康涅狄格州、特拉华州、加利福尼亚州和俄勒冈州的官员周一（2月7日）均宣布，将在未来几周取消在学校及其他公共场所强制戴口罩的规定，回归“正常生活”。

路透社报道，这五个州都是由民主党掌权，取消口罩令说明越来越多从政者倾向于松绑，让厌倦抗疫管制措施的市民得到一些解脱。

新泽西州的新增病例数在过去两周开始减少。新州州长墨菲周一宣布，学校将在3月7日取消口罩令。

墨菲在推特上说：“要在公共卫生和恢复正常生活之间保持平衡并不容易。但在病例数下降和疫苗接种率增长的情况下，我们可以以负责任的方式迈出这一步。”

不过，墨菲后来在新闻发布会上表示，仍将允许个别学区和私人托儿服务机构维持和执行戴口罩规定。

康涅狄格州州长拉蒙特同日宣布，该州将于2月28日取消口罩令，特拉华州州长卡尼也宣布，学校口罩令将实施到3月31日为止。

俄勒冈州将在3月31日取消室内口罩令，这项措施将涵盖学校。

加州州长纽森周一说，全州范围内的发病率已下降了65%，他因此宣布，从2月16日起，完成冠病疫苗接种的人在室内豁免戴口罩；但公共交通、医院和疗养院排除在外。

而在洛杉矶和旧金山大部分地区，个别地区仍将实施口罩政策。

医疗专家对于是否应放宽学校的口罩令依然意见分歧，有专家认为，美国目前只有少过三分之一的5至11岁孩童接种至少一剂疫苗，现在仍不是除下口罩的时候。