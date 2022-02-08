新西兰示威者要求取消管制 阿德恩警告疫情仍未结束

（早报讯）新西兰总理阿德恩周二（2月8日）在国会上说，奥密克戎不会是新西兰今年面临的最后一个变种毒株，新西兰得为更多变种病毒做好应对准备。

路透社报道，阿德恩的国会发言通过现场直播，而在她发出警告之时，惠灵顿国会大厦外聚集了数以百计的示威者，要求政府终止防疫管制措施和取消强制接种冠病疫苗。

过去两年，为防堵病毒传入，新西兰政府实施了一些最严格的防疫管制措施。这些政策成功地将新西兰的确诊病例和死亡病例都控制在低位。至今，拥有500万人口的新西兰，累计确诊病例约1万8000起，累计死亡病例仅53起。

阿德恩向国会议员说：“专家认为，奥密克戎不会是我们面对的最后一种冠病变种毒株，这场大流行病还没有到尽头。但这不表示我们不能前进和谋求发展，所以我们正在继续努力。”

由于边境长期关闭，居家隔离规定又一再延长，加上数以万计的境外新西兰人无法回国和亲人团聚，民怨越积越多。封锁措施也使依赖国际游客的商家业者蒙受惨重损失。

上个月发布的最新1News Kantar民调结果显示阿德恩的支持率直线下降，因为公众对她延迟启动疫苗接种和迟迟不取消管制措施深感不满。

最近几个月，反疫苗和反政府示威者在国会大厦外举行了一场又一场示威，要求政府取消冠病大流行的所有限制措施。

新西兰政府上周表示，将在10月前分阶段重新开放国际边境。