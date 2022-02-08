加拿大反疫苗抗议持续 法院禁止鸣笛10天

（早报讯）加拿大首都渥太华的卡车示威活动越演越烈，渥太华市长沃森要求联邦政府派遣额外1800名警员到该市，并委任一名调解人协助结束这场已持续了11天的围城行动。

综合外电报道，渥太华警方周一（2月7日）没收了数千公升的燃料，安大略省最高法院则颁布临时禁令，下令10天内禁止示威者在渥太华市区鸣车笛干扰市民。

据加拿大政府网站的消息透露，连接安大略省温莎市和美国底特律的大使桥（Ambassador Bridge）周一晚被迫双向关闭。该温莎-底特律边境是北美最繁忙的国际过境点。

加拿大总理特鲁多周一对示威者表示谴责，直言他们“正试图阻碍国家经济、破坏民主和民众的日常生活”。“这场疫情对所有加拿大人都不好受，每个人都厌倦了冠病疫情，但这些示威活动并不是解决问题的方法。”

不过，渥太华警察局长斯洛利周一透露，参与示威的卡车和人数有所减少。据警方统计，上周末参与示威的约有1000辆卡车和5000名示威者，比前一个周末的3000辆卡车和1万5000名示威者人数少了许多。

加拿大政府规定，自2022年1月15日起，所有进入加拿大的旅客，包含卡车司机，皆须出示疫苗接种证明。相关规定使不少不满政策的卡车司机决定开车前往渥太华抗议。

由于抗议人数超过警察人数，局面失控，沃森上星期天（2月6日）宣布渥太华进入紧急状态。