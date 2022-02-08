美市盘前科技股领退 重点谈“饮料老二”百事可乐

（早报讯）今天重点：

●美国各股指期货在今晚（2月8日）盘前交易中偏低。8时截稿时，标准与普尔500指数期货微退6.80点或0.13％，报4477.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货略微退低32.90点或0.23％，报14538.30点。

●隔夜美国股市继续持平，只有科技股普遍下跌。标准与普尔500指数隔夜略微下跌16.66点，闭市报4483.87点。重量级的道琼斯指数则微起1.39点，闭市报35091.13点；纳斯达克100指数则跌0.84％或123.10点，以14571.25点收市。

●今晚陆续发布业绩的有：Lyft、Peloton、辉瑞（Pfizer）和杜邦（DuPont）。

●周三有迪斯尼（Walt Disney）、优步（Uber）、CVS Health、丰田汽车（Toyota）和Lumen Technologies发表业绩；Twitter、可口可乐（Coca-Cola）、Illumina、百事可乐（Pepsi）、Expedia和Philip Morris会在周四发表业绩；Under Armour和Newell Brands则在星期五发表业绩。

盘前交易重点：

●英伟达（NVIDIA）向软银（SoftBank）收购Arm Limited（“Arm”）的交易宣告终止。这消息似乎没有对英伟达股价有太大的影响。截稿时，该股盘前微跌4.38美元，报242.90美元。

●英国石油（BP）今天宣布的业绩显示去年的盈利达128亿美元，创下八年新高。该公司也会在今年宣布第一季度业绩之前，利用去年的盈余的现金流，再回购15亿美元的股票。虽然有这个好消息，但是该股今晚盘前却只起0.06美元，截稿时报33.40美元。

●在Twitter这家社交媒体公司发布业绩的前三天，美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）属下的基金竟然隔夜（周一）卖出了近400万股Twitter股票。这也是她的基金自去年5月以来对该股的最大单日交易量。该股今晚在盘前交易中下跌0.19美元，截稿时报35.85美元。

●百事可乐即将在明天发表业绩。虽然百事可乐似乎一直被可口可乐的光芒盖过，但是如果以过去六个月为标准，该股的表现其实比可口可乐还要特出。下文我们就谈谈这个‘饮料老二’百事可乐。

●盘前活跃股按序：Peloton Interactive、辉瑞（Pfizer）、Meta Platforms、英伟达（NVIDIA）和Coty Inc。截稿时，除了Coty Inc，这些活跃股股价全部下跌。

百事可乐旗下营销的数十个品牌当中，就有23个每年营业额达至少10亿美元。（档案照片）

百事可乐（Pepsi）

（纳斯达克股票代码：PEP）

投资者喜欢百事可乐的原因有很多。例如它的产品：家喻户晓的百事可乐（Pepsi）、多力多滋（Doritos）和佳得乐（Gatorade）等均很受欢迎。根据其业绩资料，在它旗下营销的数十个品牌当中，就有23个每年营业额达至少10亿美元。

也因为如此，该公司能够在过去50个财政年度里从没有间断的派发股息，而且还逐年提高股息派发额。没有实力的公司是绝对做不到这点的。

虽然这家零食和饮料巨头被广泛投资者视为“很安全”和“有价值”的公司，许多投资者还是要看全球供应链危机到底对百事可乐的运营有多大影响。他们希望从这次的业绩发布会中得到一些答案。

一些分析师预计百事可乐的季度每股盈利将与去年同期持平，也可能比市场预期的低0.04美元。虽然不知道这样的业绩是否能够继续推动股价向上，但是肯定的是，该股在过去六个月中已经上涨了11.31％，于隔夜闭市报171.81美元，而标准与普尔500指数在同个时候只上升1.16%。

虽然今年迄今为止，该股价格持平，不过标准与普尔500指数却出现跌幅超过6％。

另外，在过去几年里，百事可乐一直都有回馈支持他们的股东。该公司不仅逐年提高年度股息，也通过回购股票来增加每股盈利。它的派息率高达86％。

百事可乐一直在投资新品牌并尝试适应消费市场新趋势。例如：集团在2020年以38亿5000万美元收购了能量饮料品牌Rockstar。

目前华尔街分析师普遍预计百事可乐的每股盈利为1.52美元，营业额则是242亿3000万美元。相比之下，去年同期每股盈利是1.47美元，营业额是224亿5000万美元。

在Tipranks的十名股票分析师当中，四名给予该股“买入”的评级，六名给予“持有”的评级，一年期限平均目标价为178.60美元。

百事可乐管理层在上一季度也曾预估，集团2021年的全年营业额增长可达8％，似乎说明管理层锁定的新趋势基本方向应该是对的。正因如此，投资者都在等待明天（周三）百事可乐以实际数字来证明它的实力。