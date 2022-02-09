世贸：美对韩加征洗衣机进口关税违规

（早报讯）韩国产业通商资源部周三（2月9日）发布消息，世界贸易组织（WTO）专家小组认定美国对韩国生产洗衣机实施保障措施违反世贸规则，判决韩国胜诉。

韩联社报道，美国从2018年2月起针对韩产大型家用洗衣机实施保障措施。这实际上是针对三星电子和LG电子采取的措施。韩国政府随即就此提出抗议，并于同年5月诉诸世贸组织，指美方限制进口的做法违反世贸规则。

据悉，美国的贸易保护措施包括对进口大型家用洗衣机采取进口配额限制，对120万台以内的进口洗衣机征收20%的关税，超出部分征收50%进口关税。第二年、第三年对120万台以内的进口洗衣机征收的关税税率分别降到18%和16%。超出120万台的部分，对应的关税税率分别降至45%和40%。

由于该措施实施三年后又延长了一次，今年2月起进入第五个年头。因此，120万台以内的进口洗衣机将征收14-30%的关税，对13万个零部件征收0-30%的关税。

按照规定，世贸专家小组在当地时间2月8日提出报告供各成员传阅后20天至60天间，除非某争端方提出上诉或争端解决机构一致反对采纳此报告，该报告即视为通过。

分析认为，本案胜诉成果对于纠正美国滥用保障措施做法具有重要意义。但美国国内产量充足，因此从本土企业的角度来看，判定结果带来的积极影响有限。加上，纠纷解决程序需耗时一年左右，所以到明年2月都将照常适用该保障措施。

专家认为，美国上诉的可能性较大。如此一来，两国间的贸易纷争将持续。