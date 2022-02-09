高庭批准一马公司冻结纳吉账户 每月只准提领10万令吉

（早报讯）马来西亚高庭批准一马公司和其子公司申请，发出单方冻结令，冻结前首相纳吉的资产，每月只准他提领10万令吉（约3.2万新元），以向其追讨6亿8100万美元资金。

“当今大马”周三（2月9日）报道，一马公司和其子公司表示，上述折合约28亿4900万令吉的失款，最后流入纳吉的银行账户。

报道引述《Theedgemarkets》，马国商业高庭司法专员阿丹慕斯塔法周二发出单方冻结令（ex-parte Mareva injunction），禁止纳吉转移涉及的资产，包括他放在银行或金融机构的资金，直到诉讼完结。

不过，阿丹允许纳吉在冻结令有效期间，每月最多可从银行账户提领10万令吉，以应付日常开销。若纳吉需要提领更多金额，必须向一马公司的律师提出申请。

针对纳吉可能反对和申请撤销冻结令，阿丹择订2月21日举行聆讯。

这次申请由一马公司和全球多元投资有限公司（Global Diversified Investment Company Ltd），以及其下三个单位提起。

一马公司和前子公司SRC国际私人有限公司此前起诉纳吉等人，追讨230亿令吉资金。虽然主诉讼也涉及一马公司其他前董事和顾问，但这次的单方冻结令只是针对纳吉。

高庭于2020年7月裁定，纳吉在SRC案的刑事失信、洗黑钱及滥用职权等七项罪名全部成立，必须坐牢12年，同时罚款2亿1000万令吉。上诉庭于去年12月驳回纳吉上诉，维持高庭的裁决。