美国去年贸易逆差创历史新高 主要受消费品进口飙升影响

（早报讯）美国商务部周二（2月8日）公布的数据显示，主要受消费品进口额飙升影响，2021年12月美国商品和服务贸易逆差环比增加1.8%至807亿美元（约1084亿新元），推动全年贸易逆差增至8591亿美元，创历史新高。

新华社报道，美国商务部的数据显示，去年12月，美国商品和服务出口额环比增长1.5%至2281亿美元，进口额环比增长1.6%至3089亿美元。其中，商品出口额环比增加20亿美元至1583亿美元，服务出口额增至699亿美元。同时，由于手机、玩具等消费品进口额大幅攀升，当月商品进口额环比增加52亿美元至2597亿美元，服务进口额则减少4亿美元至492亿美元。

数据还显示，2021年美国商品和服务出口额较2020年增长18.5%至2.53万亿美元，进口额增长20.5%至3.39万亿美元。与2020年相比，2021年贸易逆差扩大27%。

分析人士认为，2021年美国贸易逆差持续扩大的主要原因，是美国政府在冠病疫情期间出台大规模财政支出措施，推动国民储蓄增加，刺激消费者购买更多商品，导致包括消费品在内的商品库存紧张、企业大举补充库存，进而推动进口额大幅攀升。

经济学家预计，由于美国国内消费增长尚未出现放缓迹象，美国贸易状况短期内很难恢复至正常水平。