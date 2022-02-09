朝鲜现筹备阅兵迹象 或在太阳节举行

（早报讯）朝鲜筹备阅兵式的种种迹象不断显现，从进展和先例来看，朝鲜或以金日成第110个生日（4月15日）为契机举行阅兵。

美国之音周三（2月9日）报道，卫星成像初创公司“星球实验室”（Planet Labs）7日拍摄的平壤美林机场以北阅兵排练场的遥感卫星图像，有疑似队列方阵的点状分布。从1月初起一直能观测到此迹象，估计排练场聚集了400到2000名兵力。但与以往阅兵前夕相比，兵力规模存在显著差异。

韩军人士周二表示，正在密切关注朝方动向，但目前没有需要特别说明的内容。此番话被解读为阅兵式筹备工作或刚刚开始。

分析指出，比起2月16日的金正日第80个生日（光明星节），朝鲜更有可能在4月金日成第110个生日（太阳节）阅兵。况且光明星节正值北京冬奥期间，与其给中国的喜事泼冷水，不如精心准备纪念活动和群众集会为节日营造喜庆气氛。

金正恩执政10年来未曾有过在光明星节阅兵的先例，而第100个（2012年）和第105个（2017年）太阳节都举行了阅兵式。今年恰逢第110个太阳节，是逢五逢十的隆重年份。

另外，朝军阅兵很大程度上有对外释放政治信号的色彩，若选择在韩国大选投票日3月9日之后举行，且能针对考虑推迟至4月的韩美联合军演，将更有“震慑”效果。