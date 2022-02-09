美国起获36亿美元比特币 历来最大笔赃款

（早报讯）美国司法部起获价值约36亿美元（48亿新元）的失窃比特币，并以涉嫌洗钱罪名逮捕一对夫妇。

美国媒体报道，这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年，虚拟货币交易平台“比特币交易所”系统遭一名黑客袭击，失窃比特币当时市值7100万美元，如今，这些比特币的实际数额已超过45亿美元。

美国司法部执法人员周二（2月8日）在纽约曼哈顿逮捕了与案件相关的一对夫妇；现年34岁的利希滕施泰因和31岁的妻子摩根。这两人未涉及黑客罪行，但涉嫌洗赃款，面临洗钱和诈骗罪名指控。

报道称，2016年比特币失窃案件发生后，一名黑客发起2000多起未经授权的比特币交易，将近12万枚比特币转账至利希滕施泰因控制的一个虚拟货币账户。接下来5年内，利希滕施泰因和摩根利用多个账户、使用多种手段洗白约2.5万枚比特币，转换为其他虚拟货币。

为隐藏转账路径，这对夫妇利用暗网进行交易。分析人士认为，该平台2017年遭美国司法部捣毁后，两人非法行径暴露。检方说，他们挥霍数百万美元非法所得，购买包括黄金、沃尔玛超市购物卡以及包括非同质化代币（NFT）在内的多种物品。

美国司法部副部长莫纳科说，这是美国司法部查获的最大一笔赃款。她在当天发布的一段视频中说，比特币不是非法所得的“避风港”，执法人员会对赃款追查到底。