（早报讯）马来西亚前首相马哈迪日前出院回家后，健康情况持续改善。他今天（2月9日）在社交媒体宣布自己已经康复。

马哈迪今天在面簿发布视频与照片时表示：“我感谢所有为我祈祷者。我目前已经康复。”他说，他之前的病情非常严重，甚至让他怀疑自己能否康复。

马哈迪说：“感谢上苍，我在国家心脏中心接受治疗后，已经可以走路、进食、睡觉、可以起身坐著，就如之前一样。但我不再像以前那么强壮，或像以往一样演讲。我会好起来的，谢谢大家。”他在视频中说话缓慢，但咬字清晰，精神看来也不错。

今年96岁的马哈迪近两个月来已经三次入院。他去年12月16日曾到国家心脏中心做全面体检并留院观察，同月23日出院。他今年1月7日再到国家心脏中心接受选择性医疗程序，并在1月13日出院。

马哈迪今年1月22日进入国家心脏中心加护病房，过后转至普通病房。院方2月5日准许他回家，但每天晚间必须返回医院接受物理治疗。马哈迪2月4日发布视频向民众报平安，并表示自己尚未完全康复。