今晚美市盘前有些许作为 重点谈社媒Twitter

今天重点：

今晚（2月9日）盘前政府债券收益率下跌、美国股指期货均上涨，为股市等下开盘殿下不错的基础。8时截稿时，标准与普尔500指数期货上升34.20点或0.76％，报4555.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货略攀高164.60点或1.12％，报14911.60点；道琼斯指数也奋起193.0点，报35655.80。

在投资者逐渐进场全面吸购的支持下，隔夜美国股市稳健攀高，科技股午盘后显著领升。标准与普尔500指数隔夜上升37.67点，闭市报4521.54点。重量级的道琼斯指数更是起371.65点，闭市报35462.78点；纳斯达克100指数也攀高1.21％或175.78点，以14747.03点收市。

今晚陆续发布业绩的有：有迪斯尼（Walt Disney）、优步（Uber）、CVS Health、丰田汽车（Toyota）和Lumen Technologies发表业绩。

Twitter、可口可乐（Coca-Cola）、Illumina、百事可乐（Pepsi）、Expedia和Philip Morris则会在周四发表业绩；Under Armour和Newell Brands则在星期五发表业绩。

（早报讯）盘前交易重点：

模因股之一的AMC隔夜宣布在利福尼亚州的圣地亚哥和华盛顿特区增设两个新戏院。这两家戏院将在2月和3月正式投入业务。两者都是位于交通繁忙的都市区。这消息支持该股今晚盘前继续稳步上升，截稿时起0.17美元或1.03％，报16.60美元。

Meta Platforms早期投资者亿万富翁彼得泰尔（Peter Thiel），也是该公司董事会成员之一隔夜宣布离职，让Meta股票隔夜连续第四天下跌，跌幅是2.10％，闭市报220.18美元。他将把时间花在帮助前总统唐纳德特朗普，参加下一届美国中期选举。今晚盘前该股有回稳迹象，截稿时起2.98美元，报223.16美元。

辉瑞（Pfizer）宣布了第四季度的营业额低过华尔街普遍共识，显示其非冠病相关业务陷入困境。如果不包括Comirnaty和Paxlovid的营业额在内，辉瑞的营业额其实是同比下降2％。因此该股隔夜下跌1.51美元，闭市报51.70美元。今晚盘前该股截稿时也微跌0.20美元，报51.50美元。

Novavax隔夜消息说，该疫苗公司仅交付了原本计划发送的20亿支冠病疫苗中的一小部分，而且还推迟了欧洲和菲律宾等国家的第一季度发货时间。Novavax说它只完成了大约1000万剂疫苗。这个消息重重打击了该股，隔夜猛跌11.35美元或11.97％，闭市报83.45美元。今晚盘前该股持平，截稿时微起0.30美元，报83.75美元。

药剂公司安进（Amgen）隔夜宣布回购高达60亿美元股票，并且预测集团盈利将在2030年翻一番以上，支持该公司股价飙升近8％，隔夜闭市报241.01美元。今晚盘前该股微跌0.16美元，截稿时报240.85美元。

Peloton隔夜宣布更换首席执行官，同时裁员2800人，支持该股隔夜大涨超过25％。今晚盘前该股继续攀高2.90％，截稿时报38.35美元。

挪威邮轮（Norwegian Cruise）表示将面对净亏损，直到它可以恢复正常航行为止。不过，该公司预计今年下半年调整后会有净盈利。这个消息支持该股隔夜起0.80美元或3.64％，闭市报22.75美元。其他游轮股也受到带动，皇家加勒比（Royal Caribbean）和Carnival Corporation双双更是在隔夜上升了5.27％和4.79％。这三只游轮股的升势今晚盘前持续着。

Twitter将于明天（周四）开市前发布去年第四季度业绩。下文我们就谈谈市场目前对这个社交媒体的期待。

盘前活跃股按序：Peloton Interactive、Meta Platforms、Advanced Micro Devices、苹果（Apple）和Carnival Corp。截稿时，除了福特，这些活跃股股价全部上升。

在Tipranks的21名股票分析师当中，五名给予Twitter“买入”的评级，15名给予“持有”的评级，一名给予“卖出”的评级。（路透社）

Twitter

（纽约股票交易所，股票代码：TWTR）

社交媒体公司的股票最近一直受到投资者密切的关注。许多投资者都忍不住担心，苹果iOS个人隐私条例更新到底对社交媒体公司起着多大的影响，还有来自TikTok和YouTube等其他平台日益激烈的竞争对社交媒体公司的打击又有多大。

面簿母公司Meta Platforms上周暴跌超过26％仍历历在目，提醒着投资者不能对社交媒体公司掉以轻心。

对于Twitter，其上一季度第三季度的业绩已经出现同比增长有所放缓的迹象。虽然苹果iOS个人隐私条例更新对第三季度收入的影响不是很大，但Twitter的股价自那时候开始就一直处于下跌趋势。

美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）属下的基金也刚刚在本周一（2月7日）卖出了近400万股Twitter股票，似乎对Twitter业绩并不抱太大的期望。

即将宣布的第四季度业绩是新任Twitter首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）。这也是他在接替前首席执行官多尔西(Jack Dorsey)之后的第一次考验。在之前的业绩报告电话会议上，该管理层还重申在2023年创造至少75亿美元收入的目标。不过现在看来，不禁令人怀疑它的可行性。

肯定的是，华尔街投资者和分析师的焦点都会放在阿格拉瓦尔身上。看他会对Twitter的长期增长战略，以及对业务及业绩预测会有什么看法。

Twitter目前的市销率是6.15倍，而Meta Platforms的是5.47倍。最近刚宣布非常好的业绩的Snap则是16.94倍。这个差异似乎说明市场仍然对Twitter未来的增长轨迹没有信心。因此，这次业绩报告在很大程度上，是投资者重新评估Twitter的一个关口。来自管理层的任何积极与乐观的肯定都有可能推动股价上升，例如我们上周看到的Snap股的情况。

在Tipranks的21名股票分析师当中，五名给予该股“买入”的评级，15名给予“持有”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价为52.70美元，可见大多数分析师也同样认为此时还是旁观为妙。