三星推出S22系列 Ultra设计大改

（早报讯）三星（Samsung）于新加坡时间今晚（2月9日）举行全球发布会，推出三款Galaxy S22 5G系列手机，分别是S22、S22+及S22 Ultra。顶级的S22 Ultra设计跟上一代完全不同，采用了分体式镜头设计，没有一整块凸出的相机模组。它也继承了Note系列的方正直角设计语言，并自带S Pen手写笔，收纳在手机底部。

S22 Ultra采用全新的分体式镜头设计。

S22 Ultra有黑、白、绿和新的勃艮第酒红四种配色。手机屏幕大小不变，采用6.8英寸QHD+ AMOLED微曲屏，支持最高120Hz刷新率。四颗摄像头包括108MP广角主摄，12MP超广角和两个10MP长焦镜头，拥有3倍和10倍光学变焦；前摄为40MP镜头。三星称手机的夜间拍摄功能获得提升，就算在低光环境也拍得出清晰照片。

S22 Ultra手机有四种配色。

S22与S22+屏幕尺寸比去年稍小，分别是6.1英寸、6. 6英寸，具有FHD+画质和最高120Hz刷新率，但不支援S Pen。两款手机有黑、白、绿和粉金四种配色，背面设计跟去年相似。手机以外，三星在发布会上也推出了新Galaxy Tab S8平板系列，分别是小中大的Tab S8，Tab S8+，Tab S8 Ultra。最大的Tab S8 Ultra拥有14.6英寸屏幕，是三星历年来最大的平板。

三星新平板电脑是Tab S8（左起），Tab S8+及Tab S8 Ultra。

S22系列和Tab S8系列已开始接受预购，并从3月4日起在新加坡上市。S22系列售价介于$1178至$1998之间；Tab S8系列的售价则介于$1198至$2188之间。