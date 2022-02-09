（早报讯）马来西亚政府宣布，今年有条件批准新山柔佛古庙举行游神活动，但只能有200人以下的庙方管理层参与游行，信徒一律不准参与，游神路线也必须获得警方批准。

超过150年历史的柔佛古庙游神是新山华社农历新年的重要庆典。这项活动2012年获得马国政府认证为国家非物质文化遗产，也是旅游局的重点宣传项目。每年的游神活动共有五天，包括正月十八的亮灯仪式、正月十九洗街、正月廿众神出銮、正月廿一众神夜游，以及正月廿二众神回銮。

但由于冠病疫情影响，这项活动在2020年缩小规模，取消花车和龙狮队表演，仅由五辆罗厘载着五尊神明游行。去年则由于疫情加剧而停办一年。

主管防疫事务的国防部高级部长希山慕丁今天（2月9日）发布声明宣布，政府今年批准柔佛古庙游神在2月19日至2月22日举行，但必须严守国家复苏计划第四阶段的“非回教祈祷场所开放标准作业程序”。

他说，洗街仪式将在2月19日进行，但只能有不超过100名庙方管理层成员参与。他表示，由柔佛古庙前往行宫的众神出銮仪式，也能在2月20日进行，但仪式只允许不超过200名庙方管理层成员参与。“众神夜游则获准在2月21日举行，不过只限11辆花车游行，每辆花车上只允许不超过20名庙方管理层成员。根据条例，信徒禁止沿途参与游行。”

他表示：“庙方2月22日获准进行由行宫往柔佛古庙的众神回銮仪式，但只限不超过200名庙方管理层成员参与。”所有参与的庙方管理层成员及路线，事先都必须获得警方批准。