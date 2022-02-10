受地磁风暴影响 40颗SpaceX卫星报废

（早报讯）美国太空探索技术公司（SpaceX）周二（2月8日）晚间在其官网发布声明称，受地磁风暴影响，公司最新部署的一批49颗“星链”卫星中，有多达40颗将被报废。

综合外电报道，本月3日，SpaceX猎鹰9号火箭在佛罗里达州肯尼迪航天中心发射了49颗“星链”卫星。火箭将卫星送入预定轨道，其近地点高度为大约210公里，每颗卫星都实现了可控飞行。

不过，这批卫星在发射次日便受到地磁风暴的严重影响。风暴导致卫星所在的低部署高度的大气密度升高，机载GPS显示，该高度的大气阻力比发射时高出50%。

SpaceX在声明中表示，“星链”团队控制卫星进入安全模式，采取“侧翼飞行”以最大程度减少阻力，躲避风暴。初步分析显示，由于在低空飞行时阻力增大，卫星无法脱离安全模式开展轨道提升操作，多达40颗卫星“将重返或已重返”地球大气层。

声明中说，这些脱离轨道的卫星与其他卫星的碰撞风险为零。而且按照设计，一旦进入大气层，卫星就会燃烧殆尽，这意味着报废过程不会产生轨道碎片，也不会有卫星部件撞到地面。

地磁风暴是由太阳表面的强力爆炸引起，再释放出足以冲击地球的电浆及磁场。

美国哈佛史密森尼天体物理中心天文学家麦克道尔周三（9日）表示，这起事件是由太阳风暴造成的最大规模的卫星损失，以及首次因大气密度增加而引发的大规模卫星故障。他说：“据我所知，这是前所未有的。”

目前尚不清楚为什么SpaceX公司选择在3日发射卫星，因为当时太空天气跟踪器已经预测到太阳风暴会来临。