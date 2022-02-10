苏富比拍卖球鞋 创35万2800美元惊人高价

（早报讯）苏富比（Sotheby’s）网上拍卖200双首次亮相，由设计师阿布洛（Virgil Abloh）、国际名牌路易威登（Louis Vuitton）和耐克“Air Force 1”联合推出的球鞋，以及特别配搭的路易威登飞行员手提箱，总成交价达2530万美元（约3416万新元），远远超出原定的目标。

其中一双五号球鞋更是创下35万2800美元的惊人高价，比之前估计的1万5000美元最高估价足足高出23倍。

苏富比原本以为这次拍卖的总成交值会在300万美元水平，没想到最后竟然以超过八倍的款额成交。这包括上述有史以来最有价值的运动鞋。

苏富比街头服饰和现代收藏品负责人瓦赫特（Brahm Wachter）说：“从我们的线上拍卖会开始的那一刻起，整个买卖步伐就非常紧凑。仅在投标的第一天，我们就打破了在线销售开幕当天投标最多的纪录。”

这项慈善拍卖会总共吸引1200名竞标者，给出超过1万个投标。在这群来自50个不同国家的国际买家当中，有40％的买家来自亚洲。

此次拍卖出的200双由阿布洛设计的路易威登和耐克“Air Force 1”特别版运动鞋，以及路易威登独家飞行员包，是阿布洛、路易威登和耐克合作的新系列球鞋。这些球鞋的投标价是以2000美元起跳。

这批球鞋尺码介于5号至18号。竞争最激烈的是8号尺码的球鞋，总共吸引了超过1400个出价。按尺寸计算，9号球鞋的总成交值最高，26双9号球鞋的总价值为340万美元。