周四美市盘前波动不大 重点谈充满美丽童话的迪士尼

今天重点：

今晚（2月10日）美国股市盘前波动不大。今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌8.60点或0.19％，报4578.60点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货退低41.40点或0.27％，报15015.60点；道琼斯指数则微起12.80点，报35780.90。

受大型科技股提振，华尔街股市隔夜大幅收高。标准与普尔500指数隔夜上升65.64点，闭市报4587.18点。重量级的道琼斯指数更是起305.28点，闭市报35768.06点；纳斯达克100指数也攀高2.10％或309.93点，以15056.96点收市。

投资者焦点都放在定于今晚发布的美国消费者价格指数（consumer prices index）。一般预计该指数将起7.3％，达到40年以来的新高点。美国上周发表了强劲的美国劳工数据之后，让投资者相信联储局可能比预期更快地收紧利率。

美国交易所隔夜的成交量为109亿股，比过去20个交易日的平均123亿股成交量来得低。

Twitter、可口可乐（Coca-Cola）、Illumina、百事可乐（Pepsi）、Expedia和Philip Morris将会在今晚较迟时候发表业绩；Under Armour和Newell Brands则在明天（周五）发表业绩。

盘前交易重点：

可口可乐（Coca Cola）刚刚在截稿前发布业绩。刚公布的季度每股盈利是0.45美元，比分析师普遍预期的0.41美元高出9.76％。这让该股今晚盘前起1.27美元，截稿时报62.31美元。

隔夜科技股领升。Meta Platforms隔夜飙升超过5％，结束了连续四个交易日的大跌走势。该公司的市值也缩水近三分之一。对标准与普尔500指数提振最大的是英伟达（NVIDIA）。该股隔夜上涨6.4％，微软则上涨2.2％。今晚盘前这些科技股波动都不大。

优步（Uber）在周三盘后公布了第四季度财报。该公司的季度营业额超出了分析师的平均预测，似乎在暗示该公司已经开始从奥密克戎冠病的逆风中反弹。该股在隔夜盘后交易中上涨超过6％后，在今晚盘前继续攀高。截稿时起2.31美元，报42.50美元。

新加坡超级应用巨头Grab控股股票将被纳入MSCI的全球指数的消息，支持该股今晚盘前一度上升13％。截稿时，该股起0.45美元或8.11％，报6.00美元。

在拉斯维加斯及其区域各项目强劲业务的支持下，米高梅（MGM）隔夜宣布的第四季度业绩已经出现盈利，让该股隔夜盘后继续偏高。该股票过去一年里总共上升了33％。该股今晚盘前继续偏高，截稿时起0.30美元，报48.82美元。

女股神凯西伍德（Cathie Wood）的基金隔夜（周三）又再卖出31万5130股Twitter股票，以便在Twitter今晚（周四）发布业绩之前，进一步减少在该股的曝险。这项交易总值达1190万美元。在本周她已经抛出总数达450万股的Twitter股票。今晚盘前Twitter走势偏高，截稿时报38.31美元，起0.48美元。

大人小孩都喜欢的迪士尼（Disney）隔夜发表让投资者雀跃的业绩，不仅盈利超出预期，Disney+订阅量也达到高峰。下文我们就谈谈充满着美丽童话的迪士尼。

盘前活跃股按序：优步、迪士尼、Peloton Interactive、Lumen Technologies和Palantir Technologies。截稿时，这些活跃股股价起落参半。

迪士尼即将在5月25日，在其Disney+上推出的星球大战之“欧比旺克诺比”系列（‘Obi-Wan Kenobi’series），是许多投资者寄予厚望的项目之一。（路透社）

迪士尼（Disney）（纽约股票交易所，股票代码：DIS）

（早报讯）充满美丽童话的迪士尼隔夜（周三）公布了第一季度的业绩。它的业绩超越了华尔街一般分析师的预测，而且它的Disney+串流媒体服务的订阅数量更是扭转了原先注册人数放缓的趋势，让投资者非常兴奋，以致隔夜盘后股价猛涨8％。

在业绩方面，Refinitiv向分析师收集到的预测共识是每股盈利0.63美元，而迪士尼发布的每股盈利则是1.06美元；分析师对营业额的共识是209亿1000万美元，而昨日发布的则是218亿2000万美元。双双让投资者非常满意。

根据StreetAccount的统计，Disney+总订阅量是1亿2980万户，也比预期的1亿2575万户来得多。

迪士尼首席执行​​官查佩克（Bob Chapek）在业绩发布会上就重申，到2024年Disney+订户目标是介于2亿3000万至2亿6000万之间。该公司在第一季度里订户就增加了1180万个。不仅如此，迪士尼预计下半年的用户增长速度将快过上半年。

另一方面，在公布的季度业绩里，迪士尼的主题游乐园和度假村的收入，也开始高过疫情之前的水平了。不过，迪士尼预计属下“国际公园”将在未来几周内继续受到冠病疫情的影响。

整体而言，迪士尼在截至今年1月1日的季度里，总营业额增长34％至218亿2000万美元，超过分析师预期的209亿1000万美元。

其实，当冠病疫情扰乱了迪士尼传统的主题公园、度假村和游轮业务时，该公司的业绩一直都是流媒体服务Disney+在帮忙维持住的。

现在，随着大家对奥密克戎病毒的担忧减退，政府逐渐放宽限制，以及市场过去两年被压抑的需求，美国国内主题公园的参观人数也出现反弹，增幅显著。

根据迪士尼业绩报告，该集团第一季度的公园、体验和产品部门的营业额增长了一倍达到72亿3000万美元；营运盈利则是24亿5000万美元，比一年前的1亿1900万美元营运亏损好很多。

查佩克说：“这是迪士尼第一个世纪的最后一年。这样的业绩表现，再加上我们拥有的资产和平台、创意能力以及在文化中的独特地位，这一切都让我充满信心，我们将继续为下一个100年的娱乐做出贡献。”

其实，现在的投资者对迪士尼流媒体服务的增长步伐是更为关心的。因为在目前这种不稳定的大环境，这部分业务的成败，将在很大程度上与迪士尼是否能达到未来的业绩预测有着很大的关连。

在过去一、两年里，迪士尼投入了数十亿美元打造新节目，以抢占由Netflix称霸的在线视频市场。迪士尼也决定直接面对消费者，而不是通过第三方平台推出自家节目。例如迪士尼即将在5月25日，在其Disney+上推出的星球大战之“欧比旺克诺比”系列（‘Obi-Wan Kenobi’series），就是许多投资者寄予厚望的项目之一。

在第一季度里，Disney+就发布了星球大战之赏金猎人的《波巴费特之书》（The Book of Boba Fett）第一集；电影制片人彼得杰克逊（Peter Jackson）的“披头士乐队：回归”（The Beatles: Get Back）纪录片系列；漫威超级英雄（Marvel superhero）的“鹰眼”（Hawkeye）。这些都受到市场的好评。

迪士尼去年11月也宣布以每月13.99美元的价格提供其三种流媒体服务，即Disney+、Hulu和ESPN+。一些投资者认为，也就是因为迪士尼流媒体的积极扩张，导致网飞（Netflix）预测第一季度用户增长疲软。虽然这个预测让网飞股价今年到目前为止共下跌了30.88％，但是对于迪士尼股东来说，未尝不是好消息。

在Tipranks的22名股票分析师当中，15名给予该股“买入”的评级，七名给予“持有”的评级，一年期限平均目标价为194.50美元。以隔夜147.23美元闭市价来看，迪士尼似乎还是很有潜能的。